Pogba positivo al doping: la nota ufficiale della Juve

Le ultime su Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato fermato dopo essere risultato positivo al doping: la nota della Juventus, sul proprio sito ufficiale

E’ la notizia sconvolgente della giornata. Paul Pogba è risultato positivo al doping dopo le analisi svolte al termine della prima giornata di campionato contro l’Udinese.

Il centrocampista francese, acquistato due estati fa dalla Juventus, è reduce da una stagione da dimenticare, dove non ha praticamente mai giocato. I tifosi bianconeri lo aspettano ormai da mesi e nell’ultimo match contro l’Empoli è tornato in campo, prima dell’ennesimo problema fisico. Oggi però potrebbe essere arrivato lo stop definitivo. Il Polpo – come detto – è risultato positivo, e più precisamente al testosterone.

Juventus, la nota ufficiale su Pogba

La Juventus in serata ha emanato un comunicato sul proprio sito ufficiale, confermando di fatto, la positività di Paul Pogba.

Non entra nello specifico della sostanza che ha portato allo stop, ma non ci sono più dubbi: il francese è stato sospeso. Ecco la nota dei bianconeri:

“Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”. E’ evidente, dunque, che la vicenda Pogba è solo all’inizio