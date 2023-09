Milan-Newcastle United in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita di Champions League.

Il Milan vuole dimenticare l’umiliante sconfitta nel derby contro l’Inter e stasera ambisce a riscattarsi contro il Newcastle United. Iniziare con una vittoria il cammino in Champions League sarebbe l’ideale per la squadra di Stefano Pioli, che oggi ritrova Sandro Tonali come rivale dopo tre stagioni in rossonero.

32′ – Occasione per Giroud, che non riesce a girare bene col sinistro sul buon cross di Theo Hernandez.

31′ – Il Newcastle chiede rigore per un presunto fallo di Leao su Longstaff.

25′ – La pressione del Milan è un po’ calata adesso.

20′ – Botta di Loftus-Cheek dalla distanza, pallone alto.

19′ – Krunic di destro da fuori area, Pope mette in corner. Sull’angolo Theo Hernandez vicinissimo al gol di testa, Pope si salva ancora.

15′ – Sul corner rossoneri ancora pericolosi, Leao di sinistro non riesce a mettere in gol dopo il colpo di testa di Loftus-Cheek.

14′ – Loftus-Cheek sbaglia clamorosamente l’ultimo passaggio in area. Sugli sviluppi dell’azione Giroud arriva al tiro, ma Pope lo mura ed evita guai.

13′ – Due occasioni per il Milan: prima botta mancina di Pobega respinta da Pope, poi colpo di testa di Chukwueze su cross di Leao e altra respinta di Pope.

11′ – Ancora nessuna chiara occasione da gol, tanto agonismo in campo.

8′ – Inglesi molto aggressivi, la squadra di Pioli fatica un po’ in impostazione con questo pressing sostenuto.

5′ – Azione pericolosa del Newcastle, sul cross di Trippier è Tomori a respingere di testa.

4′ – Tiro di Leao dalla distanza, parata facile di Pope.

1′ – Sfida iniziata!

Alle 18:45 l’arbitro Sanchez fischierà l’inizio del match: seguite la cronaca in diretta con MilanLive.it!

Champions League, Milan-Newcastle United: le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjaer, Adli, Musah, Pulisic, Reijnders, Pulisic, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli.

NEWCASTLE UNITED (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Murphy, Isak, Gordon. A disposizione: Dubravka, Karius; Dummett, Lascelles, Livramento, Targett, Anderson, Barnes, Hall, Almiron, Wilson. Allenatore: Howe.

Allenatore: José Maria Sanchez (Spagna)