Milan-Hellas Verona in diretta, risultato in tempo reale: start alle 15:25

Milan-Hellas Verona in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 5ª giornata della Serie A 2023/2024.

Archiviato il deludente pareggio in Champions League contro il Newcastle United, il Milan si rituffa sul campionato. Oggi a San Siro c’è l’Hellas Verona, che nelle prime quattro giornate ha totalizzato 7 punti, quindi 2 in meno dei rossoneri. Avversario sicuramente alla portata, ma da non sottovalutare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-VERONA

15:10 – Tommaso Turci di DAZN riferisce che Leao e Faraoni volevano iniziare subito, ritenendo il campo adatto per la partita.

15:00 – L’arbitro Maresca è in campo con i capitani Leao e Faraoni per verificare le condizioni del campo, colpito da pioggia e grandine nel pre-partita. Alle 15:25 il momento del kick-off. Ora le squadre faranno un breve riscaldamento e poi si potrà procedere.

Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjær, Tomori; Musah, Krunić, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Pellegrino; Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Folorunsho, Lazović; Ngonge. A disp.: Berardi, Perilli; Amione, Cabal, Coppola; Charlys, Saponara, Serdar, Suslov; Bonazzoli, Cruz, Djurić, Mboula. All.: Baroni.

Arbitro: Maresca di Napoli