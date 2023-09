Cagliari-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 6ª giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo la ritrovata vittoria contro l’Hellas Verona, il Milan cerca continuità in campionato e oggi affronta il Cagliari in trasferta. Un match da non sottovalutare contro un allenatore esperto come Claudio Ranieri.

22′ – Cross di Nandez per Petagna, che riesce a colpire di testa con difficoltà, Sportiello blocca facilmente il pallone.

17′ – Buoni ritmi a Cagliari, gara vivace.

12′ – Grande copertura di Dossena su Loftus-Cheek in area rossoblu.

9′ – Colpo di testa di Okafor su assist di Reijnders, pallone che non c’entra la porta.

8′ – Il Cagliari si è lamentato per un presunto fallo da rigore di Tomori su Luvumbo, ma l’arbitro non ha fischiato nulla e in sala VAR hanno confermato la decisione.

4′ – Florenzi prova la botta di destro dalla distanza, palla alta.

2′ – Reijnders sfiora il gol con un buon tiro di destro.

1′ – Match iniziato!

Alle 18:30 inizierà la partita: seguitela con noi di MilanLive!

Serie A, Cagliari-Milan: le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-2): Radunović; Zappa, Wieteska, Dossena, Hatzīdiakos; Nández, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Goldaniga, Obert; Deiola, Di Pardo, Prati, Viola; Oristanio, Pavoletti, Shomurodov. All.: Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Calabria, Kjær, Pellegrino; Musah, Pobega, Romero; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Lapenna di Roma.