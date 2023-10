Ibrahimovic sempre più vicino: incontro con Furlani, i dettagli

L’ex fuoriclasse svedese, negli ultimi tempi visto spesso sia a Milanello che a San Siro, si è incontrato col dirigente rossonero

4 giugno 2023. Il giorno dell’addio al Milan, e al calcio giocato, di Zlatan Ibrahimovic. Nell’occasione, si disputava l’ultimo match di campionato della scorsa stagione, quello che vide i rossoneri battere l’Hellas Verona per 3-1, il totem svedese permise per una volta alla sua corazza di scendere. Copiose furono le lacrime nel momento del commiato. Una commozione che pervase anche buona parte dei compagni di squadra, e della dirigenza, presente sul terreno di San Siro.

Sono passati poco più di 4 mesi dall’addio di uno dei più grandi campioni che abbia mai vestito la gloriosa maglia rossonera, ma sembra ieri. E sì perché nel frattempo Ibra si è fatto vedere, sia a Milanello che allo stadio. La scppola rimediata nel Derby non gli è prorpio andata giù. Si sente ancora parte del gruppo, parte dell’anima rossonera.

Alla vigilia del match di Champions contro il Newcastle, subito dopo la dolorosa stracittadina, Ibra ha parlato nello spogliatoio, al chiuso. E successivamente anche sui campi del Centro sportivo con l’Ad Furlani e con l’amato mister Pioli. Per finire, ma solo per il momento, la presenza a San Siro in occasione del match contro i Magpies. Ma eravamo solo all’inizio di un fitto processo a tappe.

Dall’incontro con Cardinale a quello con Furlani: Ibra sta per tornare?

Successivamente infatti Ibracadabra si è incontrato col patron Gerry Cardinale: è stato qui che il club ha iniziato a sondare sul serio la possibilità di un ritorno dello svedese nei ranghi rossoneri. Ovviamente in qualità di figura tecnico-dirigenziale, non certo da calciatore. Il tour milanese pareva poi essersi concluso con una nuova capatina al Meazza in occasione di Milan-Lazio, ma l’ex fuoriclasse aveva in serbo un’altra sorpresa.

La Gazzetta dello Sport riferisce infatti di un nuovo incontro, in un noto hotel milanese, tra l’Ad Furlani e Zlatan nella giornata di oggi. Un altro mattoncino verso un possibile ritorno di Ibra nel club al quale è rimasto più legato in carriera.

“Zlatan è una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro. Nel frattempo noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà“, ha avuto modo di dire il dirigente nei giorni scorsi per ‘giustificare’ le tante occasioni di contatto avute con lui. Indiscrezioni sempre più insistenti riferiscono di una fumata bianca che sarebbe davvero molto vicina. C’è tantissima curiosità di sapere quale sarà, sempre che l’approdo diventi ufficiale, il ruolo dell’ex attaccante in seno al club di Via Aldo Rossi.