Genoa-Milan in diretta, tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dal “Luigi Ferraris”. Risultato in tempo reale della partita di Serie A

Dopo soli tre giorni e un solo allenamento il Milan torna in campo. Archiviata la pratica Champions con lo 0-0 di Dortmund, i rossoneri scendono in campo al Marassi per affrontare il Genoa del doppio ex: Alberto Gilardino in panchina e Junior Messias in campo. Di seguito la diretta minuto per minuto della partita direttamente dal ‘Luigi Ferraris’ con aggiornamenti in tempo reale del risultato.

1′ – Genoa-Milan è finalmente iniziata!

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

Rivoluzione Milan per questa importante partita al ‘Luigi Ferraris’ contro il Genova. Come anticipato stamattina, anche Leao è fuori dai titolari: in attacco c’è Jovic al posto di Giroud, con Chukwueze alla sua destra e Okafor alla sua sinistra. Tridente inedito quindi, tutto nuovo e frutto del mercato estivo. A centrocampo sta fuori Pobega e quindi scelte obbligate: Adli in mezzo, Musah a destra e Reijnders a sinistra. Scelte inevitabili anche in difesa perché non c’è Kjaer: Thiaw e Tomori ancora i centrali, Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra – dovrà fare attenzione perché è diffidato e al rientro dalla sosta c’è Milan-Juve.

Nel Genoa, invece, doppia importante assenza: Retegui non è convocato così come l’ex Junior Messias, out per un affaticamento muscolare. In attacco quindi Malinovskyi a supporto dell’uomo del momento: Gudmunsson, che quindi giocherà da prima punta. A centrocampo assenti sia Badelj che Strootman (per squalifica) quindi Gilardino ripiega su Frendrup e Thorsby, con Sabelli e Haps a completare il quartetto. In difesa De Winter e Vasquez i terzini, Dragusin e Bani i centrali davanti al portiere Martinez.

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragușin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva; Hefti, Martín, Matturro, Vogliacco; Galdames, Jagiello, Kutlu; Ekuban, Fini, Puscas. All.: Gilardino.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Calabria, Pellegrino; Pobega, Pulisic, Romero; Giroud, Leao. All.: Pioli.