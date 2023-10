Via a zero dalla Roma: il Milan ci pensa (e risolve due problemi)

In vista del mercato di gennaio, ma anche in prospettiva futura, il Milan potrebbe portare l’assalto al big giallorosso in scadenza



Anche nella settimana che precede il big-match di San Siro contro la Juvenrus – una sfida che sta vedendo il Milan perdere i pezzi uno deitro l’altro – il tema mercato è sempre all’ordine del giorno. Mentre dalla Spagna rimbalzano voci su un interesse dei meneghini per Arda Guler, il giovanissimo 17enne turco, dalla Germania si vocifera di un nuovo gustoso affare con lo Schalke 04.

Dal club di Gelsenkirchen, come si ricorderà, il Milan ha già ingaggiato Malick Thiaw. Uno che da quando è arrivato a Milanello ha semplicemente quadruplicato la sua valutazione di mercato. In attesa di sedersi al tavolo del rinnovo per un adeguamento salariale del contratto che appare obbligatorio – il tedesco percepisce ‘solo’ 1 milione all’anno fino al 2027 – Giorgio Furlani potrebbe guardare anche in Italia per qualche possibile occasione low cost.

Nella Roma, possibile club rivale nella lotta Champions se i rossoneri dovessero malauguratamente perdere il treno scudetto, milita un calciatore che potrebbe rappresentare un ottimo affare per il club meneghino.

L’affare è talmente interessante che oltre ad andar bene per gennaio, potrebbe giovare alla causa di Pioli anche se dovesse essere concluso a luglio. Infatti, come avrete intuito, il nazionale azzurro è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Affare low cost dalla Roma: ecco il vice Theo Hernandez

Già accreditato di poter lasciare la Capitale o nella prossima sessione invernale di scambi – in modo tale che la Roma possa incassare un minimo indennizzo – o all’alba del calciomercato estivo, quando sarà a tutti gli effetti un free agent, Leonardo Spinazzola sembra giunto al capolinea della sua esperienza in giallorosso.

Troppo spesso fermo ai box ma assolutamente devastante quando è in buone condizioni fisiche, l’azzurro è stato uno dei grandi trascinatori dell’Italia ad Euro 2020. Fino a quando il ‘solito’ infortunio lo ha costretto a saltare le ultime due partite decisive.

Il Milan ha cerchiato in rosso il suo nome nell’agenda di mercato perché vorrebbe regalare a Pioli un vice Theo Hernandez davvero di lusso. Considerando poi la duttilità del francese, che all’occorrenza, in caso di necessità estrema, potrebbe partire anche 30-40 metri avanti, i due potrebbero essere addirittura compatibili.

Per non parlare della possibilità di schierare l’ex Juve e Atalanta come terzino destro, sebbene lo stesso diretto interessato non gradisca troppo giocare sulla fascia del suo piede forte.

Ad ogni modo il Milan potrebbe fare in tentativo per un calciatore magari già avanti con l’età (32 anni), ma italiano e poco costoso: un’eccezione alla ‘linea verde’ di fronte alla quale nessuno griderebbe allo scandalo.