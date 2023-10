PSG-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita del girone F di Champions League.

Torna la Champions League e la squadra di Stefano Pioli va in scena al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain. Il Milan ha 2 punti nella classifica del gruppo F e fare un risultato positivo a Parigi sarebbe importante, prima del ritorno a San Siro.

Champions League, PSG-Milan: la cronaca della partita

90’+4′ – FINITA. PSG-MILAN 3-0. Gol di Mbappé, Kolo Muani e Lee.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′ – Tomori sostituito da Kjaer.

89′ – GOL PSG: LEE. Il coreano dall’interno dell’area non sbaglia col sinistro.

82′ – Entra Ramos per Kolo Muani.

82′ – Miracolo di Maignan sul tiro dentro l’area di Mbappé: il pallone finisce sul palo grazie alla deviazione di Mike.

81′ – Colpo di testa di Giroud, Donnarumma para senza affanni.

78′ – Tiro mancino di Leao da posizione defilata, pallone deviato in corner da Hakimi e Donnarumma.

77′ – Pioli mette Adli e Pobega per Krunic e Musah.

75′ – Il Milan prova a riaprire la partita, ma senza incidere.

71′ – Fabian Ruiz per Ugarte e Lee per Dembelé.

70′ – Giroud cerca un pallonetto, ma Donnarumma non si fa sorprendere.

67′ – Leao prova il tiro a giro da fuori area, pallone a lato di molto.

64′ – Dembelé si libera al tiro col destro in area, palla altissima.

63′ – Pulisic si accentra e calcia col sinistro, pallone bloccato facilmente da Donnarumma.

61′ – Giallo anche per Kalulu.

61′ – Ammonito Tomori per una manata involontaria a Kolo Muani.

58′ – Maignan respinge la botta ravvicinata di Mbappé, che aveva saltato netto Calabria.

53′ – GOL PSG, KOLO MUANI. Corner fulmineo, pallone per Dembelé, tiro, respinta di Maignan e poi l’ex Eintracht mette in rete con facilità.

50′ – Occasione sciupata da Pulisic! Dall’interno dell’area prova l’assist per Giroud invece di calciare, aveva la porta davanti e poteva provarci. Il passaggio al compagno è stato sbagliato, l’ex Chelsea ha calciato da posizione defilata sull’esterno della rete.

50′ – GOL ANNULLATO! Vincic all’on field review verifica che c’è stato un fallo netto di Ugarte su Musah a inizio azione.

48′ – GOL PSG. DEMBELÈ. Milan impreciso, i parigini recuperano palla e con un contropiede micidiale l’ex Barcellona batte Maignan con un tiro preciso.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO! Calabria rimpiazza Thiaw, ammonito.

45’+2′ – PRIMO TEMPO FINITO. PSG-MILAN 1-0: decide Mbappé.

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro Vincic.

44′ – Ammonito Dembelé per fallo netto su Giroud.

43′ – Errore di Giroud, che regala il pallone a Mbappé, che serve Kolo Muani: tiro deviato in corner.

38′ – Il Milan sta provando a reagire, però il PSG è attento.

32′ – GOL PSG, MBAPPÈ. L’ex Monaco in area punta Tomori e si libera al tiro battendo Maignan, che non riesce neanche a tuffarsi.

30′ – Tiro di collo pieno di Mbappé, per poco manca il bersaglio.

26′ – Buona azione del Milan conclusa da un tiro di Leao, che dalla distanza manca la porta di circa un metro.

22′ – Tiro da fuori area di Mbappé, pallone bloccato facilmente da Maignan.

18′ – Punizione di Tomori deviata in corner dalla barriera, nello specifico da Ugarte.

16′ – Ammonito Hakimi per fallo netto su Leao, che altrimenti sarebbe andato al tiro appena fuori area.

13′ – Assist di Reijnders per Pulisic, che non riesce a scavalcare Donnarumma e a mettere verso il centro. Non guadagna neanche l’angolo, perché il pallone gli rimbalza addosso dopo essere stato contrastato dalla coppia Donnarumma-Marquinhos.

12′ – Altro corner per i rossoneri, Pulisic batte basso per il tiro di Leao: pallone fuori. Schema interessante comunque.

10′ – Cross di Pulisic, non c’è nessuno del Milan, ma Hakimi di petto mette in corner. Sugli sviluppi il PSG riesce a spazzare il pallone dall’area.

8′ – Fallo brutto di Zaire-Emery su Giroud, ma per lui niente cartellino giallo.

7′ – Ammonito anche Krunic, fallo su Ugarte.

6′ – La squadra di Luis Enrique ha iniziato su alti ritmi.

4′ – Ammonito Thiaw ammonito per un fallo netto su Kolo Muani.

3′ – Tomori decisivo ad anticipare Kolo Muani sul cross di Dembelé.

3′ – PSG aggressivo nei primissimi minuti.

1′ – Match iniziato al Parco dei Principi!

Le formazioni ufficiali di Luis Enrique e Pioli

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. A disposizione: Letellier, Tenas; Mukiele, Danilo, Fabian Ruiz, Lee, Soler, Barcola, Ramos. Allenatore: Luis Enrique.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Kjaer, Adli, Pobega, Jovic, Traoré. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Slavko Vincic