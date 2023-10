Milan sul mercato già a gennaio: i tre nomi in orbita rossonera

Il club rossonero ha in mente di intervenire già nella sessione invernale: sono due i ruoli in cui la dirigenza punta a rinforzarsi

Nell’estate appena passata il Milan ha lavorato in maniera molto importante sul mercato, andando a inserire diversi giocatori importanti in tutti i reparti e migliorando nel complesso la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il club rossonero ha attuato una vera e propria rivoluzione della squadra grazie anche agli importanti introiti dell’ultima stagione, in particolare derivanti dal percorso in Champions League. L’onerosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle e i guadagni dalle partnership commerciali hanno fatto poi il resto e hanno permesso di portare a termine una campagna acquisti di altissimo profilo, con oltre 100 milioni di euro spesi fra cartellini e ingaggi.

Il centrocampo è quasi del tutto nuovo e con diverse soluzioni, mentre in attacco il tecnico può contare su più scelte di livello e con caratteristiche diverse. Ciò nonostante, ci sono ancora delle cose che si possono migliorare in questa squadra e i risultati negativi delle ultime settimane ne sono la testimonianza. Per questo motivo il ds Antonio D’Ottavio e il capo dell’area tecnica Goffrey Moncada stanno già lavorando in vista delle prossime sessioni per migliorare ulteriormente il potenziale del Diavolo.

Il terzino sinistro e il centravanti

La mancanza più evidente nella rosa di mister Pioli in questo momento è quella di un terzino sinistro che possa svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez. Un’alternativa di livello al francese, in grado di non far rimpiangere l’ex Real Madrid in caso di sua assenza.

Come specifica Calciomercato.com, in questo momento le soluzioni principali in quel ruolo sono due. C’è il giovane Davide Bartesaghi, classe 2005 che però ancora non ha l’esperienza necessaria per giocare molte delle sfide a cui il Milan è chiamato, e si può adattare di Alessando Florenzi, che chiaramente però è fuori ruolo sull’out mancino. Ecco perché Juan Miranda del Betis è un obiettivo concreto della dirigenza già per gennaio, per provare a vincere la concorrenza del Barcellona. I rossoneri valutano di presentare una proposta agli andalusi da 3-4 milioni di euro.

Il sito di mercato spiega poi che l’altro tassello che si vuole inserire è quello del centravanti. La proprietà valuta un colpo di alto livello per l’attacco, visto che Giroud è ormai avanti con gli anni e che Jovic è stata una soluzione temporanea. Il primo nome sulla lista è quello di Jonathan David, per cui verrà fatto un tentativo già a gennaio. Il club francese però al momento non è molto convinto di cedere il suo miglior giocatore e quindi diventa possibile un ritorno di fiamma su Mehdi Taremi del Porto, obiettivo sfumato nel finale del mercato estivo.