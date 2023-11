Milan-Udinese in diretta, risultato in tempo reale: via all’incontro

Milan-Udinese, diretta in tempo reale della partita di Serie A. Gli aggiornamenti minuto per minuto da San Siro

Benvenuti alla diretta testuale di Milan-Udinese, match valido per la 11° giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non possono sbagliare: stasera i tre punti sono obbligatori per allontanare la crisi e rispondere alle critiche. Di seguito tutti gli aggiornamenti live direttamente da San Siro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-UDINESE

La cronaca del primo tempo

9′- Occasione clamorosa per l’Udinese: su cross di Zemura, Florenzi regala palla a Pereyra che però calcia altissimo dal dischetto dell’area.

4′- Primo squillo di Leao: tiro-cross teso, troppo lungo per Jovic e pallone tra le braccia di Silvestri.

1′- Inizia l’incontro: Milan in classica maglia rossonera, Udinese in campo con la tenuta bianconera.

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

Il Milan si vedrà costretto a rinunciare ancora una volta a numerosi calciatori titolari, anche se Pioli ritrova per la partita odierna Ruben Loftus-Cheek tra i disponibili. Niente da fare invece per Pulisic, Chukwueze e Kjær, tutti e tre pronti a rientrare martedì in Champions League contro il PSG. Ma la novità più clamorosa è il forfait last-minute di Theo Hernandez, per una contusione alla caviglia.

Non da meno la nuova Udinese di mister Cioffi, che dopo aver preso il posto dell’esonerato Sottil dovrà dimostrare di saper riportare in auge i friulani. Ancora privi però del grande ex Deulofeu, oltre che di altri 5 giocatori rilevanti, diversi dei quali fermi per gravi stop ai legamenti.

Milan (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Reijnders, Krunic, Leao; Giroud, Jovic. All: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Adli, Pobega, Romero, Okafor.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. All: Cioffi.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Aké, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi.