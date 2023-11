Lecce-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo la bella vittoria contro il Paris Saint Germain in Champions League, la squadra di Stefano Pioli è attesa a una prova di continuità. A Lecce deve vincere e convincere. In campionato il Milan non vince dal 7 ottobre, quando superò il Genoa in trasferta. Vietato fallire allo stadio Via del Mare.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Lecce-Milan, il primo tempo

45′ – Primo tempo finito.

35′ – GOOOOOOOOL MILAN! REIJNDERS!

27′ – GOOOOOOOOOL! Giroud mette in porta su assist di Theo Hernandez.

20′ – Chukwueze ci prova due volte da fuori area, ma viene murato.

13′ – Occasione per Pobega, il cui tiro mancino viene parato da un attento Falcone.

9′ – Entra Okafor al posto di Leao.

8′ – Leao accusa un problema muscolare: si tratta della coscia destra.

8′ – Lecce intraprendente, Rafia prova il destro dalla distanza: pallone ampiamente a lato.

5′ – Discreti ritmi in questo inizio di partita.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 15:00 l’arbitro Abisso.

Le formazioni di D’Aversa e Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja; Dermaku, Gallo, Smaijlovic, Touba, Venuti, Berisha, Blin, Gonzalez, Listkowski, Oudin, Burnete, Piccoli, Sansone. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Reijnders, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Adli, Loftus-Cheek, Musah, Romero, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.