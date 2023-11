Milan, il big non rinnova e va in scadenza: colpo top per l’attacco

Il club rossonero potrebbe inserirsi nella corsa al gioiello spagnolo, che per bocca del suo agente potrebbe decidere di non rinnovare

I segnali non mentono. Al di là dello scetticismo con il quale è stato accolto Luka Jovic, l’effettivo rendimento in campo ha finora confermato i sospetti sul fatto che il serbo possa non essere utile alla causa rossonera. Preso atto di una situazione che, se non cambierà nelle gare che dividono il Milan dalla pausa natalizia, dovrà essere corretta, la dirigenza interverrà sul mercato per garantire a Pioli un’alternativa di qualità all’inossidabile Olivier Giroud.



L’Ad Furlani non perde però di vista quella lista di profili che potrebbero arrivare l’anno prossimo. In attacco, complice la carta d’identità del bomber francese, tra l’altro in scadenza, ci si aspetta un colpo da novanta. Un attaccante che possa scatenare l’entusiasmo dei tifosi, oltre che aumentare il tasso di pericolosità di un reparto troppo spesso dipendente, oltre che dal transalpino, anche da Rafael Leao.

La lista di mercato include nomi prestigiosi come quelli di Jonathan David, Akor Adams e Serhou Guirassy. Poi ci sarebbero le potenziali occasioni a zero, rappresentate da tutti quei calciatori che potrebbero ancora rinnovare l’accordo col proprio club, ma che se non lo facessero diventerebbero gemme pregiate da raccogliere nella prossima primavera. O al massimo il giorno dopo la scadenza del contratto. Tra questi, un 21enne spagnolo potrebbe scatenare l’assalto del club rossonero.

Milan, occhio alla situazione Nico Williams

“L’Athletic sa cosa vuole Nico da molto tempo, ma non c’è ancora un’offerta formale sul tavolo per firmare un nuovo contratto. Stiamo ancora aspettando“. Parole e musica dell’agente di Nico Williams, il fenomenale attaccante del Bilbao, riportate su Twitter dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Nonostante le dichiarazioni di rito del presidente dei baschi John Uriarte, che si era detto ottimista sul rinnovo del classe 2002 non più tardi di due settimane fa, la sensazione è che il fratello di Iñaki possa lasciare il club biancorosso.

Sebbene il Milan – a differenza della Juve che aveva già sondato il terreno la scorsa estate – non si sia ancora presentato al cospetto dell’entourage del calciatore, l’iscrizione nella lista dei club candidati all’acquisto appare quasi naturale.

Nico Williams possiede infatti tutte le caratteristiche che lo staff dirigenziale cerca per il colpo sul fronte offensivo. Talentuso, velocissimo, con ampi margini di miglioramento e, se libero a parametro zero, anche economico.

Sul calciatore nei mesi scorsi è piombata l’offerta formale dell’Aston Villa, rifiutata dal club basco. Alla finestra ci sono poi sempre Arsenal, Tottenham, Liverpool e Bayern Monaco. La concorrenza, lato Milan, è folta e prestigiosa, ma non provarci sarebbe quasi delittuoso.