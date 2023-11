Milan-Borussia Dortmund in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita di Champions League.

Dopo il ritorno alla vittoria in Serie A, il Milan va a caccia dei 3 punti anche in Champions League. Battere il Borussia Dortmund stasera a San Siro è molto importante per mettersi nella condizione di qualificarsi agli Ottavi. All’andata uno 0-0 con tanti rimpianti, stavolta la squadra di Stefano Pioli non vuole averne.

Champions League, Milan-Borussia Dortmund: la cronaca della partita

90’+6′ – FINITA. MILAN-BORUSSIA DORTMUND 1-3. I tedeschi sono qualificati agli Ottavi di Champions. PSG-Newcastle United è finita 1-1 a Parigi.

90’+1′ – Ottima azione di Loftus, assist per Jovic che calcia di prima intenzione e colpisce Kobel.

90′ – Sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Kovacs.

89′ – Occasione sciupata da Loftus-Cheek, che calcia malissimo dall’interno dell’area.

88′ – TRAVERSA DI FULLKRUG. Botta di dentro dall’interno dell’area dopo due super giocate di Adeyemi.

85′ – PALO DI JOVIC. Grande torsione di testa del serbo, Kobel immobile e salvato dal legno.

84′ – Fullkrug di testa manda alto, i rossoneri hanno rischiato tanto.

83′ – Il Milan cerca di reagire e riaprire la partita.

78′ – Reus infortunato, entra Brandt.

76′ – Pioli toglie Chukwueze e Adli per Traorè e Jovic.

71′ – Tomori torna in campo, ma non sta benissimo.

69′ – Tomori è rimasto a terrai intanto.

69′ – GOL BORUSSIA DORTMUND. ADEYEMI. Tiro centrale dell’attaccante giallonero, Maignan non è perfetto nel provare a respingere e il pallone varca la linea.

68′ – Corner di Adli, colpo di testa di Giroud: pallone debole e centrale, Kobel para facilmente.

67′ – Ammonito Tomori, incredulo per la decisione di Kovacs.

65′ – Bynoe-Gittens si fa pericoloso nuovamente, ma il suo assist è leggermente impreciso e Maignan blocca.

59′ – GOL BORUSSIA DORTMUND. Bynoe-Gittens batte Maignan con un tiro angolato dall’interno dell’area.

57′ – Ottima azione del Milan, ma Loftus-Cheek spreca mancando di servire un compagno, anche se guadagna comunque un corner. C’erano Giroud, Theo e Chukwueze che si aspettavano il pallone.

55′ – Esce Malen per Adeyemi.

53′ – Entra Krunic per Thiaw. Il bosniaco fa il centrale difensivo.

51′ – INFORTUNATO THIAW. Problema alla coscia sinistra.

49′ – Mezza rovesciata di Pulisic respinta in corner da Ryerson.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO A SAN SIRO.

45’+3′ – PRIMO TEMPO FINITO! Milan-Borussia Dortmund 1-1: dopo il rigore segnato da Reus, è stato Chukwueze a pareggiare i conti. Prima del gol giallonero, Giroud aveva sbagliato un penalty.

45’+3′ – Calabria di testa da posizione defilata non inquadra la porta.

45′ – Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro Kovacs.

43′ – I rossoneri stanno schiacciando il Dortmund in questi minuti.

42′ – Chukwueze serve un ottimo pallone ad Adli, che da fuori area può prendere la mira e calciare, ma viene murato dalla difesa giallonera.

38′ – GOL MILAN! CHUKWUEZE! In area il nigeriano è bravissimo a liberarsi al tiro col sinistro e a trafiggere Kobel.



36′ – Tomori mura Malen in maniera provvidenziale.

35′ – Sabitzer ci prova col destro da fuori area, Maignan para facilmente.

33′ – Cross interessante di Theo Hernandez, Chukwueze arriva in ritardo.

29′ – Super Tomori a fermare Malen, che altrimenti sarebbe andato in porta.

28′ – Pulisic benissimo nel murare il tiro di Ryerson dopo un errore di Theo Hernandez.

27′ – Schlotterbeck decisivo nel contrastare la conclusione di Giroud in area.

24′ – Malen in velocità se ne va e mette dentro un cross che Maignan riesce a intercettare respingendo il pallone in maniera provvidenziale.

23′ – Pulisic ci prova da fuori area, conclusione debole e parata senza affanni da Kobel.

22′ – Il Milan cerca di schiacciare il Dortmund nella sua area, ma non riesce a impensierire Kobel.

19′ – Bynoe-Gittens pericolosissimo, rientra sul destro dopo aver eluso l’intervento di Calabria e calcia alto dall’interno dell’area.

13′ – Ripartenza dei gialloneri con Bynoe-Gittens, che poi sbaglia l’assist sul taglio di Fullkrug.

10′ – GOL DEL BORUSSIA DORTMUND. Reus batte Maignan, che aveva intuito la direzione ma non riesce a respingere.

9′ – RIGORE PER IL BORUSSIA DORTMUND. Calabria su Bynoe-Gittens, l’arbitro Kovacs fischia penalty per i tedeschi.

6′- RIGORE PARATO! Kobel respinge il tiro debole e non molto angolato di Giroud.

5′ -RIGORE PER IL MILAN! Tocco di braccio di Schlotterbeck su tiro di Chukwueze.

5′ – Assist interessante di Calabria, nessuno dei compagni ci arriva.

3′ – Il Milan vuole subito prendere in mano le redini della partita.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 21:00 l’arbitro Kovacs fischierà l’inizio della sfida.

Le formazioni ufficiali di Pioli e Terzic

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Krunić, Pobega; Jović, Traorè. All.: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug. A disp.: Lotka, Meyer; Blank, Wolf; Brandt, Özcan, Reyna; Adeyemi, Haller, Moukoko. All.: Terzić.

Arbitro: Istvá Kovács (ROU).