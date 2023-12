Milan-Frosinone in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 14esima giornata del campionato Serie A 2023/2024.

Momento difficile per la squadra di Stefano Pioli, che dopo la ritrovata vittoria contro la Fiorentina è nuovamente affondata nel recente match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Tra risultati che scarseggiano e infortuni che abbondano il Milan stasera è chiamato a vincere contro il Frosinone a San Siro. Vietato fallire, per non peggiorare la situazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-FROSINONE

Serie A, Milan-Frosinone: la cronaca della partita

90’+4′ – FINITA! MILAN-FROSINONE 4-1!

90′ – Quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro Marchetti.

90′ – Soulé calcia alta una punizione da posizione invitante.

85′ – Entra Camarda per Jovic.

82′ – GOL FROSINONE. BRESCIANINI. Punizione insidiosa dell’ex Milan, nessuno tocca il pallone e Maignan viene beffato.

80′ – Ammonito Jovic.

78′ – Pobega, Traorè e Bennacer entrano al posto di Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders.

74′ – GOL MILAN! TOMORI! Cross di Theo Hernandez, sponda di testa di Jovic e deviazione vincente di Fikayo!

73′ – Ottima percussione di Theo Hernandez, pallone per Reijnders, che in area si fa fermare da Romagnoli e guadagna un corner.

66 – Caso e Kaio Jorge per Cuni e Ibrahimovic.

64′ – Pioli mette Adli per Chukwueze. Il francese va a centrocampo, mentre Musah si alza come esterno destro offensivo.

63′ – Ammonito Barrenechea per fallo netto su Theo Hernandez.

62′ – Frosinone pericolo sugli sviluppi di un corner.

58′ – Brescianini prova il sinistro da fuori area, Tomori devia in angolo.

57′ – Gelli sostituisce l’infortunato Reinier.

55′ – Reinier ha lasciato il campo per un infortunio muscolare.

53′ – Frosinone pericolosissimo, Ibrahimovic sfugge alla marcatura di Calabria e poi il Milan si salva.

50′ – GOL MILAN! PULISIC! Lancio di Maignan, grande controllo dell’ex Chelsea, che poi non sbaglia davanti a Turati.

48′ – Cross mancino di Pulisic, colpo di testa di Chukwueze, pallone alto.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO! Di Francesco ha inserito l’ex rossonero Brescianini al posto di Bourabia.

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO. Milan-Frosinone 1-0: decide un gol di Jovic finora.

45′ – Un minuto di recupero concesso dall’arbitro Marchetti.

45′ – Tiro-cross di Pulisic, pallone fuori.

43′ – GOL MILAN! JOVIC! L’ex di Real Madrid e Fiorentina non sbaglia al volo di sinistro dall’interno dell’area.

42′ – Follia di Tomori, Cuni gli ruba palla e si invola verso la porta, prova il colpo sotto ma Maignan è bravissimo a deviare in corner.

34′ – Cuni si gira in area e calcia verso la porta, palla fuori senza impensierire Maignan.

33′ – Ottima combinazione Theo-Pulisic, l’americano invece di calciare prova l’assist e guadagna un corner.

31′ – Botta di Oyono dalla dalla distanza, pallone fuori non di molto.

27′ – Loftus-Cheek è rientrato in campo.

27′ – Conclusione di Ibrahimovic da fuori area, non trova la porta.

25′ – Loftus-Cheek rimane a terra per un problema alla spalla sinistra, entrano i medici del Milan e poi l’ex Chelsea lascia il campo.

24′ – Colpo di testa di Reijnders su angolo di Pulisic, palla alta.

23′ – Tiro insidioso di Chukwueze deviato in corner, Turati era rimasto immobile. Rossoneri in pressione.

21′ – Azione pericolosa del Milan, Monterisi riesce a deviare in angolo il cross di Florenzi dall’interno dell’area.

20′ – Florenzi calcia malissimo col destro appena fuori area. Poteva fare meglio…

16′ – Assist interessante di Chukwueze per il taglio di Musah, purtroppo il pallone è impreciso e viene bloccato da Turati.

14′ – Maignan non si fa sorprendere dal colpo di testa di Reinier.

13′ – Tentativo di Barrenechea dalla distanza, palla deviata in corner.

11′ – Ottima iniziativa di Musah, sul cui assist c’è una deviazione di un difensore che rischia di beffare Turati, che blocca il pallone.

9′ – Buona palla di Theo Hernandez per Florenzi, il cui cross dalla sinistra non viene intercettato da nessun compagno.

7′ – Frosinone messo bene in campo, per il Milan non è facile sfondare.

5′ – Finora nessuna emozione a San Siro.

1′ – Match partito!

Alle ore 20:45 l’arbitro Matteo Marchetti fischierà l’inizio della sfida.

Le formazioni ufficiali di Pioli e Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli, Oyono; Bourabia, Barreneche; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni.