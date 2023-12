Atalanta-Milan in diretta: cronaca e risultato in tempo reale

Atalanta-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2023/2024.

La squadra di Stefano Pioli alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato per non perdere altro terreno da Juventus (vincente col Napoli) e Inter (gioca stasera con l’Udinese). A Bergamo contro l’Atalanta non è mai semplice, però il Milan deve cercare di vincere e di consolidare il suo terzo posto in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ATALANTA-MILAN

Serie A, Atalanta-Milan: la cronaca della partita

38′ – GOL ATALANTA. LOOKMAN. Tiro deviato da Tomori, Maignan beffato.

35′ – Tomori decisivo nel murare Lookman, che aveva calciato verso la porta dentro l’area dopo il buon assist di Zappacosta.

33′ – Zappacosta determinante con un anticipo su Pulisic, ben servito da Giroud. L’ex Chelsea avrebbe avuto una grande occasione per calciare.

30′ – Reijnders ci prova col destro dalla distanza, pallone alto.

28′ – De Ketelaere davanti a Maignan sbaglia, anche se poi viene comunque fischiato fallo per un presunto fallo su Theo Hernandez che in realtà non sembrava esserci.

27′ – Milan vicino al gol con un tiro di Tomori deviato da Ederson, poi Musso blocca il pallone.

22′ – De Ketelaere fermato da Tomori in area, il belga poteva calciare ma non si è fidato del suo destro e ha tentato di rientrare sul sinistro.

14′ – Buoni ritmi in campo al Gewiss Stadium.

9′ – Clamoroso gol sbagliato da De Ketelaere, che a pochi metri dalla porta calcia altissimo dopo la sponda di testa di Lookman.

5′ – Theo Hernandez è uscito momentaneamente dal campo dopo un duro intervento di Koopmeiners, che aveva fatto un fallo da ammonizione non fischiato da La Penna.

4′ – Buona azione rossonera, Giroud viene murato da Djimsiti al momento del tiro verso la porta.

2′ – De Ketelaere pericoloso dentro l’area, ma il suo tiro di destro viene bloccato da Maignan.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 18:00 l’arbitro La Penna darà il via alla sfida.

Le formazioni ufficiali di Gasperini e Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, De Roon; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi; Bonfanti, Del Lungo, Hateboer, Holm, Zortea, Adopo, Colombo, Manzoni, Mendicino, Miranchuk, Cissè, Muriel. Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simic, Adli, Bennacer, Krunic, Pobega, Romero, Jovic, Traorè. Allenatore: Pioli.