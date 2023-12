L’assist di Arteta al Milan: via libera per l’acquisto

L’Arsenal fa sul serio per l’attaccante inglese, aprendo di fatto alla possibile cessione del suo giocatore: Milan alla finestra

Ufficialmente, anzi stando alle indiscrezioni di mercato riportate dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, Mikel Arteta lo vorrebbe già a gennaio. Per dare una spallata definitiva al campionato inglese, che vede già i Gunners in testa alla classifica, esattamente come capitava l’anno scorso di questi tempi.

Realisticamente però, trattandosi di un obiettivo che gioca nell’Aston Villa – squadra rivelazione della Premier, terza in classifica a soli 4 punti dai londinesi – difficilmente i Villans, che tra l’altro hanno ben pochi problemi economici, si priveranno di una delle loro stelle nel mercato invernale.

Gli attuali 55 milioni di valutazione di Ollie Watkins, attaccante in stato di grazia con 8 gol e 8 assist nelle prime 15 giornate di campionato, non sono certo sufficienti per strappare il bomber al club di Birmingham. Che al momento potrebbe chiedere anche qualcosa come 75-80 milioni.

L’interesse di Arteta però, potrebbe resistere alle reticenze invernali dell’Aston Villa: l’assalto vero, quello definitivo, verrà portato nella prossima estate. Quando Watkins potrebbe legittimamente chiedere di fare il grande salto nella sua carriera. L’affare, se si concretizzasse, sarebbe un’ottima notizia anche per il Milan.

Arteta vuole Watkins: Nketiah in partenza

Vi abbiamo già parlato – leggi qui – della possibile occasione, da concretizzare nel prossimo luglio, chiamata Eddie Nketiah, l’attaccante dell’Arsenal per il quale il club londinese è disposto ad ascoltare le offerte. Il pressing su Watkins non può che essere una conferma sulla volontà dei Gunners di fare a meno del loro prodotto del vivaio, che già deve guardarsi dalla concorrenza di Gabriel Jesus.

In un attacco che può già contare su straordinari interpreti come Bukayo Saka, Martin Odegaard, lo stesso Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, non potrebbe esserci spazio, il prossimo anno, per il 24enna nativo di Londra.

Lo stesso calciatore difficilmente accetterebbe di restare sapendo di doversi giocare il posto con rivali che, se non dotati di maggior talento come valori assoluti, certamente rientrano a pieno titolo nei preferiti dell’ex assistente di Guardiola.

Ricapitolando, nonostante l’obiettivo numero uno per l’attacco rossonero della prossima stagione continua ad essere Jonathan David, salgono le quotazioni di Nketiah, per il quale i 30 milioni ipotizzati come base per una prima trattativa con l’Arsenal potrebbero perfino essere troppi.

Forse, a fine anno, con i nuovi rumors sull’assalto di Arteta a Watkins, la quotazione di Nketiah potrebbe scendere. Una pista che il Milan potrebbe battere con maggior convinzione a campionato concluso.