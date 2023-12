Newcastle United-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita di Champions League.

La fase a gironi della Champions League 2023/2024 è arrivata all’ultima giornata e stasera il Milan si gioca tutto a Newcastle. È costretto a vincere anche solo per andare in Europa League. Per accedere agli Ottavi della competizione principale gli serve pure la sconfitta del PSG sul campo del Borussia Dortmund.

Champions League, Newcastle-Milan: la cronaca della partita

46′ – Tiro di Joelinton, parata facile di Maignan.

46′ – MATCH RIPARTITO!

45’+2′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO, NEWCASTLE-MILAN 1-0: DECIDE UN GOL DI JOELINTON.

45’+1′ – Ammonito Maignan per proteste.

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro.

40′ – Ammonito Leao per un colpo di braccio fortuito ad Almiron.

33′ – GOL NEWCASTLE. JOELINTON. Botta di destro del brasiliano, appena dentro l’area, pallone sotto la traversa. Magpies avanti 1-0 sul Milan.

29′ – Ottimo anticipo di testa di Tomori su Wilson.

26′ – Colpo di testa di Almiron sul cross di Joelinton, parata facile di Maignan.

24′ – Occasione per Leao, che con un tiro da posizione invitante manca la porta. Musah bravissimo a recuperare il pallone e a servire Rafa, che poteva fare molto meglio.

20′ – Salvataggio miracoloso di Tomori, che quasi sulla linea di porta evita che Almiron metta dentro il pallone prolungato da Joelinton e che aveva superato Maignan. Il risultato rimane sullo 0-0.

18′ – Schar prova il tiro di destro dalla distanza, pallone alto.

16′ – Fondamentale chiusura di Calabria in area rossonera.

15′ – Joelinton riesce a liberarsi al tiro dentro l’area, però il pallone arriva debolmente tra le braccia di Maignan.

13′ – Ripartenza rossonera, ma Leao non sfonda e poi serve Pulisic, che purtroppo sbaglia il cross.

10′ – Finora non una partita emozionante, il Milan fatica in fase di impostazione.

6′ – Punizione di Trippier da buona posizione, palla alta non di moltissimo.

3′ – Brivido per i rossoneri a causa di una svirgolata di Tomori sul cross di Almiron, Maignan è attento e blocca il pallone.

1′ – Partiti!

Alle ore 21:00 l’arbitro Makkelie darà il via alla sfida.

Formazioni ufficiali di Howe e Pioli

NEWCASTLE UNITED (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. A disposizione: Harrison, Karius; Burn, Dummett, Hall, Longstaff, Isak. Allenatore: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Nsiala, Adli, Krunic, Pobega, Chukwueze, Jovic, Okafor, Traore. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Danny Makkelie (NED).