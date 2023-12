Salernitana-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo la ritrovata vittoria contro il Monza a San Siro, il Milan deve confermarsi in campionato. Contro la Salernitana ultima in classifica non può sbagliare allo stadio Arechi. I 3 punti sono fondamentali per classifica e morale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SALERNITANA-MILAN

Serie A, Salernitana-Milan: la cronaca della partita

Alle 20:45 l’arbitro Doveri fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Inzaghi e Pioli

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna. A disp.: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.