Colpo belga e il Milan gongola: via libera per il bomber

L’attaccante belga sta incantando nella piccola realtà spagnola: l’interesse del club francese potrebbe favorire il Milan

Le vie del calciomercato sono infinite, si dice in giro. E come non essere d’accordo con questo assunto quando alcune strade, alcune piste, che erano diventate di difficile percorrenza, si aprono improvvisamente ad essere battute con profitto?



Forse è ancora presto per fare delle deduzioni certe, men che meno scientifiche, ma di sicuro la mossa del club francese non può essere ignorata. Perché presuppone che, magari non ancora a gennaio, ma certamente a luglio, cambierà qualcosa nel reparto d’attacco della squadra.

Guarda caso l’interesse che, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, il Lille starebbe ponendo nei confronti del giovane attaccante belga dell’Almeria Largie Ramazani, potrebbe favorire i disegni del Milan. L’equazione è presto fatta: se la società transalpina dovesse riuscire a strappare il giocatore agli spagnoli, giocoforza il pezzo pregiato che tutti vogliono, quel Jonathan David che non vede l’ora di cambiare aria, potrebbe essere liberato.

Fermo restando che, come sembra, l’attaccante canadese non rinnoverà il suo accordo contrattuale in scadenza nel 2025, il fatto che il Lille si stia cautelando con l’arrivo di un altro profilo sul fronte offensivo, ridà fiato alle speranze del club rossonero di arrivare al sogno David.

Il nuovo obiettivo del Lille riapre la pista al Milan

Vi abbiamo recentemente riferito (leggi qui) di quanto resti difficile ipotizzare un addio dell’attaccante nordamericano al Lille nella sessione invernale di scambi. Questo non toglie che, sei mesi dopo, la situazione potrebbe essere ben diversa.

Sia perché, persistendo la mancata firma sul rinnovo del contratto, il prezzo del canadese inevitabilmente scenderà. E poi perché, con l’eventuale arrivo di Ramazani alla società francese, la casella dell’attaccante da inserire in rosa al posto del giocatore ambìto da mezza Europa, sarebbe già riempita.

Non è la prima volta che segnali di mercato di un certo tipo arrivano in modo ‘indiretto’, ovvero attraverso mosse dalle quali appare evidente che il gioiello protetto, quello sul quale magari si è alzato un muro durante tutta la scorsa estate, non è più intoccabile.

Il club rossonero resta alla finestra, continuando a monitorare la situazione intrattenendo rapporti con l’entourage del calciatore, con cui i primi contatti risalgono a diversi mesi fa. Non appena dovessero manifestarsi delle crepe nelle intenzioni della dirigenza francese, il Milan sarebbe pronto, in prima linea, per approfittarne.