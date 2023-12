Milan-Sassuolo in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo il deludente pareggio contro la Salernitana, il Milan vuole chiudere il 2023 con una vittoria in campionato. A San Siro arriva il Sassuolo, in passato squadra spesso ostica per i rossoneri. Servirà una prestazione di buon livello per evitare un nuovo passo falso che indebolirebbe ulteriormente la posizione di Stefano Pioli, oltre alla classifica del Diavolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo: la cronaca della partita

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO! Dionisi ha tolto Erlic e inserito Tressoldi in difesa.

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO. MILAN-SASSUOLO 0-0.

45′ – L’arbitro Marinelli concede un minuto di recupero.

45′ – Corner insidioso di Florenzi, per poco il Sassuolo non si fa un autogol, Consigli anticipa Pulisic e salva la sua porta.

44′ – Florenzi calcia sulla barriera da una posizione davvero invitante.

40′ – Bajrami ci prova dalla distanza, Maignan para facilmente.

34′ – Pulisic si libera al tiro col sinistro, pallone alto.

33′ – Conclusione di Berardi da fuori area, Maignan vola e mette sopra la traversa.

33′ – Ripartenza del Sassuolo, uscita fuori area di Maignan per evitare guai.

31′ – Gol annullato a Leao per fuorigioco, che purtroppo c’era.

29′ – Loftus-Cheek prova il destro dalla distanza, palla alta.

26′ – Toljan decisivo su Leao in area, devia in angolo un pallone che poteva diventare molto pericoloso per la porta emiliana.

23′ – Bella azione di Bennacer, che arriva al tiro da fuori area e manca la porta di poco.

18′ – Bennacer prova un difficile assist per il taglio in area di Leao, pallone troppo lungo e bloccato da Consigli.

14′ – Leao punta Toljan e crossa col sinistro, ma nessun compagno è pronto a deviare in rete la palla.

12′ – Buona azione del Sassuolo, Bajrami in area prova a saltare Calabria, che riesce a deviare il pallone in corner.

10′ – Bella azione di Reijnders, che arriva al tiro da buona posizione ma è impreciso: palla fuori.

7′ – Botta di Reijnders da fuori area, Consigli respinge.

6′ – Loftus-Cheek recupera un pallone importante e punta l’area, lascia partire un tiro potente di destro che viene murato da un difensore.

4′ – Discreti ritmi nei primissimi minuti di partita.

1′ – Partiti a San Siro!

Alle ore 18:00 l’arbitro Marinelli darà il via alla sfida.

Le formazioni ufficiali di Pioli e Dionisi

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jimenez, Nsiala, Simic, Adli, Krunic, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Romero, Traore. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi, Viti, Lipani, Alvarez, Castillejo, Ceide, Mulattieri, Volpato. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.