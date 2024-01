Milan-Terracciano, si chiude subito? Incontro a breve

Filippo Terracciano è sempre più vicino al Milan: accelerata improvvisa del club, a breve un incontro importante per la definizione dell’affare

Inizia forte il calciomercato di gennaio per il Milan. Dopo aver definito il rientro di Gabbia dal prestito al Villarreal, la società è al lavoro in questi minuti per chiudere un’altra operazione in entrata. Come anticipato stamattina da Sportitalia, sprint dei rossoneri improvviso per Filippo Terracciano dell’Hellas Verona.

Un esterno destro a tutta fascia: ha giocato spesso da quinto in una difesa a cinque, ma sa fare anche il terzino a quattro o addirittura il difensore centrale. Per caratteristiche possiamo considerarlo a tutti gli effetti un ottimo braccetto di una linea a tre. La duttilità è una caratteristica molto importante per Pioli, che sembra spesso sistema di gioco a seconda dell’avversario (difesa a tre per affrontare il Monza, a quattro contro il Sassuolo). Terracciano ha le qualità per adattarsi a tutte le situazioni e, cosa molto importante, ha solo 20 anni. L’operazione ha subito un’accelerata proprio in questi minuti e a breve ci sarà un incontro che potrebbe portare alla definizione della trattativa.

Come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, a breve ci sarà un incontro a Casa Milan con l’agente Andrea D’Amico. Non sono ancora state rivelate cifre e formule d’acquisto, ma è probabile che la società opti per un’operazione a titolo definitivo. Maggiori dettagli li scopriremo certamente nelle prossime ore. Una cosa è certa: la pista Terracciano ha improvvisamente preso quota un po’ a sorpresa. Un acquisto che qualche tifoso, soprattutto quelli più maliziosi, sui social ha già definito “alla Conte”.