Il Milan ha trovato un altro difensore: nuovo acquisto a costo zero

Il Milan ha fra le mani un nuovo difensore oltre Gabbia a costo zero: la società potrebbe quindi cambiare le strategie di mercato

Dell’emergenza in difesa ne aveva parlato anche Geoffrey Moncada nel pre-gara di Milan-Cagliari. “Abbiamo bisogno di difensori“, aveva detto ai microfoni di Sportmediaset. Ma dopo i novanta minuti del match di Coppa Italia la strategia del club rossonero potrebbe cambiare.

Intanto è rientrato Gabbia: è ufficiale. Una buona operazione perché consente a Pioli di avere a disposizione subito un difensore pronto. Potrebbe addirittura già giocare dal primo minuto contro l’Empoli domenica alle 12:30. Lui però da solo non basta, o forse adesso sì. La società sta facendo delle valutazioni, come rivelato da Matteo Moretto, perché c’è un giocatore della Primavera che sta convincendo tutti a Milanello: si tratta di Jan-Carlo Simic, autore ieri contro il Cagliari di una prova di maturità, solidità e personalità. Ed è lui che potrebbe essere il “nuovo acquisto” per la difesa.

Simic convince tutti: può essere lui il nuovo acquisto

Moncada ha spiegato che la società è al lavoro in gran segreto per trovare le soluzioni migliori. Le idee al direttore tecnico del Milan di certo non mancano: dalle opportunità Lenglet e Kelly alle idee Mukiele e Brassier. Acquisti tutt’altro che semplici e che prevedono spese importanti soprattutto per gli stipendi.

Promuovere Simic è invece quello che un club come il Milan dovrebbe fare. Lo fanno tutti i grandi club d’Europa: il Real Madrid con Fran Garcia e Nico Paz, il Barcellona con Fermin Lopez, il Manchester City con Rico Lewis e Oscar Bobb e così via. Piuttosto che acquistare un giocatore in prestito o a cifre esagerate di ingaggio (nel caso di Lenglet, ad esempio, si parte da una base di 6 milioni), sarebbe opportuno puntare su uno dei migliori giocatori del proprio vivaio e permettergli di crescere subito fra i grandi. Un rischio che vale la pena correre.

Simic è un classe 2005 e aveva fatto benissimo anche con il Monza e la Salernitana con addirittura un gol segnato. Pioli ha preferito utilizzare Theo Hernandez da centrale contro il Sassuolo al fianco di Kjaer tenendolo in panchina, per poi rispolverarlo in occasione del match di Coppa Italia di ieri. Una prova di maturità impressionante che ha convinto i tifosi: meglio puntare su di lui piuttosto che acquistare un giocatore dall’estero che deve ambientarsi e inserirsi. Simic è stato acquistato un anno fa dallo Stoccarda per poco più di un milione. Lui, così come Camarda, Alex Jimenez e Traoré, sono frutto di un lavoro straordinario di Ignazio Abate con la squadra Primavera.