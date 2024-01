Cessione inevitabile: “Ha abbandonato il Milan”, caccia al sostituto

Rottura insanabile fra le parti: il Milan lo vuole cedere a gennaio alle giuste condizioni. E sta già cercando un sostituto

Da pochi giorni è ufficialmente aperto il calciomercato di gennaio. Il Milan è fra le più attive in Italia perché ha tanti problemi da risolvere. Il primo rinforzo per la difesa è già arrivato: è Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villarreal. Adesso ci sono valutazioni in corso sull’eventuale secondo difensore perché il club è soddisfatto del giovane Simic.

A questo punto, se la società dovesse promuovere l’ex Stoccarda, si potrebbe aprire la possibilità di un acquisto a centrocampo per sostituire un’inevitabile partenza. La situazione di Rade Krunic è ormai chiara. Da qualche giorno si sta anche allenando a parte per alcuni problemi alla schiena, ma è evidente che fra il giocatore e il Milan c’è una rottura ormai insanabile. In poco tempo è passato da elemento imprescindibile (sempre titolare e mai sostituito fino all’infortunio di fine gennaio contro il Verona) a ultime scelta nelle gerarchie (anche dopo Yacine Adli). Quando si verificano situazioni simili c’è sicuramente qualcosa di più. In questo mercato di gennaio l’obiettivo è la cessione: come scrive la Gazzetta dello Sport, Krunic è al Milan solo virtualmente perché mentalmente ha abbandonato i rossoneri. In caso di uscita, c’è bisogno di un sostituto.

Rottura insanabile: cessione e nuovo acquisto

Sullo sfondo c’è il Fenerbahce. Già in estate c’è stato un forte tentativo dei turchi con un’offerta di contratto molto importante; offerta che però non è arrivata al Milan, che valuta il giocatore poco meno di 10 milioni. E continua a farlo. La società vuole cederlo ma solo alle proprie condizioni e si aspetta che Krunic e il suo entourage portino in sede una proposta economica adeguata. Che al momento ancora non c’è ma potrebbe arrivare.

In caso di cessione, a questo punto inevitabile se dovessero verificarsi le giuste condizioni, il Milan avrà certamente bisogno di un rinforzo, considerando anche l’infortunio di Pobega che resterà fuori fino quasi a fine stagione. In più c’è la questione Bennacer, impegnato in Coppa d’Africa per tutto il mese di gennaio e oltre se l’Algeria dovesse arrivare fino in fondo alla competizione. Reijnders gioca sempre (ed è uno dei pochi rimasti della rosa a non essersi ancora infortunato), Musah sta rientrando e Loftus-Cheek è disponibile. Se dovesse uscire Krunic, un acquisto in quel reparto diventerebbe prioritario. Il Milan, che intanto è al lavoro per chiudere l’operazione Terracciano con l’Hellas Verona, sta già valutando qualche profilo.