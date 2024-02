Frosinone-Milan in diretta, risultato in tempo reale: via all’incontro

Frosinone-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2023/2024.

Il Milan continua la sua stagione con una trasferta a dir poco insidiosa. I rossoneri nell’anticipo della 23.a giornata di campionato se la vedranno contro il Frosinone, squadra molto giovane e di talento. Il match inizierà alle ore 18 allo stadio Benito Stirpe, nel capoluogo ciociaro.

I rossoneri si presentano a questa trasferta senza i soliti noti: out gli infortunati lungodegenti Tomori, Thiaw, Kalulu e Pobega, mentre torna a disposizione Bennacer dopo l’infortunio in Coppa d’Africa. Ancora fuori Chukwueze, proprio alle prese con la competizione continentale con la sua Nigeria.

Serie A, Frosinone-Milan: la cronaca LIVE della partita 1′- Inizia l'incontro, Milan in campo con la terza divisa, mentre il Frosinone indossa il kit giallo-blu casalingo. Alle ore 18:00 in punto l'arbitro Luca Pairetto fischierà il calcio d'inizio del match. Le formazioni ufficiali di Frosinone-Milan FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli, Garritano; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. A disp.: Cerofolini, Frattali, Lirola, Valeri, Bourabia, Brescianini, Ibrahimovic, Seck, Reinier, Kaio Jorge, All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Bennacer, Zeroli; Jović, Okafor. All.: Pioli.