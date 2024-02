Milan-Rennes in diretta, risultato in tempo reale: 1-0 all’intervallo, decide Loftus

Milan-Rennes in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale del match di andata del playoff di Europa League 2023/2024.

Dopo aver sconfitto il Napoli in Serie A, il Milan torna nuovamente in campo a San Siro e lo fa contro il Rennes. In palio c’è la qualificazione agli Ottavi di Europa League. Vincere questo primo round è importante per la squadra di Stefano Pioli, che vorrebbe arrivare in Francia con una situazione di vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-RENNES

Playoff Europa League, Milan-Rennes: la cronaca della partita

45’+1′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO. MILAN-RENNES 1-0: GOL DI LOFTUS-CHEEK.

45′ – Un minuto di recupero concesso dall’arbitro.

40′ – Buon cross di Leao, purtroppo Giroud e Loftus si ostacolano e il Rennes si salva.

39′ – D. Doué arriva al tiro da fuori area, non colpisce forte, Maignan para facilmente.

36′ – Conclusione di sinistro di Giroud da fuori area, Mandanda para senza affanni in due tempi.

36′ – Cross interessante di Leao, il pallone supera Loftus e arriva a Pulisic, che non se l’aspettava e non riesce a controllare bene per poi calciare in porta.

35′ – Leao prova a liberarsi al tiro in area, viene murato.

34′ – G. Doué dall’interno dell’area non colpisce bene, palla debole che finisce tra le braccia di Maignan.

32′ – GOL MILAN! LOFTUS-CHEEK DI TESTA SU CROSS DI FLORENZI!

29′ – Cross di Leao, Loftus-Cheek di testa non ci arriva, pallone fuori.

24′ – Bourigeaud sfiora il gol con un bel tiro di destro a giro da posizione invitante. Lasciato troppo libero di calciare il centrocampista francese.

22′ – Angolo di Theo, colpo di testa di Leao, che colpisce la schiena di Truffert e poi ha la peggio sul rimpallo.

20′ – Theate prova il tiro da lontano, palla altissima.

18′ – Il Rennes cerca di chiudersi e di fare male in contropiede, finora non gli è riuscita la fase di ripartenza.

14′ – Schema su corner: Theo Hernandez serve Florenzi per il tiro al volo da fuori area, pallone colpito male dall’ex Roma purtroppo.

13′ – Per il momento, è il Milan a fare di più la partita.

10′ – Buono spunto di Loftus-Cheek, che supera un avversario e dalla linea di fondo mette un buon pallone arretrato per Leao, che arriva alla conclusione senza trovare la porta, anche perché contrastato da un difensore.

8′ – Reijnders al volo di destro da fuori area, pallone alta.

7′ – Traversa di Leao! Il portoghese è bravo a liberarsi al tiro in area, pallone deviato sul legno superiore della porta e poi in corner. Prima vera occasione.

5′ – Pochi spazi in questi primi minuti, la squadra di Pioli non sfonda ancora.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 21:00 inizierà la sfida.

Le formazioni ufficiali del match

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Terracciano, Thiaw; Adli, Bennacer, Victor; Jović, Okafor. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Nagida, Seidu, Wooh; Blas, Cissé; Gouiri, Lambourde, Salah, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).