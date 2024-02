Monza-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 25esima giornata della Serie A 2023/2024.

Dopo le importanti vittorie contro Napoli e Rennes, il Milan va a caccia di un altro successo contro il Monza. Conquistare i 3 punti significherebbe scavalcare la Juventus al secondo posto della classifica del campionato. La squadra di Stefano Pioli deve cercare di non fallire stasera all’U-Power Stadium.

Serie A, Monza-Milan: cronaca e risultato della partita

45’+9′ – PRIMO TEMPO FINITO. MONZA-MILAN 2-0: DECIDONO PESSINA E MOTA.

45’+8 – Punizione di Florenzi, pallone respinto con le gambe da Sorrentino.

45’+8′ – Ammonito Pessina per fallo su Theo Hernandez.

45’+6′ – GOL MONZA. DANY MOTA FINALIZZA UNA BELLA RIPARTENZA BIANCOROSSA.

45’+5′ – Jovic murato al momento della conclusione a botta sicura, poi Theo manda alto di sinistro.

45′ – Otto minuti di recupero concessi dall’arbitro Colombo.

45′ – GOL DEL MONZA. PESSINA SPIAZZA MAIGNAN DAGLI 11 METRI.

44′ – RIGORE PER IL MONZA. Fallo di Thiaw su Dany Mota.

43′ – Sorrentino sostituisce Di Gregorio.

41′ – Di Gregorio non sembra in buone condizioni, il gioco non è ripreso.

40′ – Sia Carboni sia Di Gregorio fasciati alla testa.

38′ – Di Gregorio rimasto a terra dopo uno scontro con Carboni su corner, in campo i medici del Monza.

36′ – Chiusura decisiva di Birindelli sul tentativo di cross di Jovic dall’interno dell’area.

33′ – Ammonito Djuric per fallo netto su Bennacer.

31′ – Djuric vicino al gol con colpo di testa: il pallone scheggia l’incrocio dei pali. Monza-Milan sempre 0-0.

25′ – Carboni tenta il tiro mancino da fuori area, Maignan blocca facilmente.

24′ – Buona azione del Milan: Jovic serve Bennacer, che di sinistro non riesce a calciare bene da buona posizione.

21′ – Conclusione di Chukwueze dalla distanza, parata facile di Di Gregorio.

12′ – Brianzoli molto compatti, in questo minuti stanno provando anche a fare più gioco.

9′ – Thiaw decisivo di testa dopo un brutto errore di Adli in impostazione.

5′ – Dopo una grande incursione di Chukwueze, pallone a Bennacer, che scarica su Theo Hernandez: tiro deviato in corner, la palla non esce di moltissimo.

4′ – Monza pericoloso su corner, il pallone sta arrivando quasi comodamente a Marì, al quale si è opposto Chukwueze deviando ancora in angolo.

2′ – Punizione di Theo Hernandez, colpo di testa di Jovic, parata facile di Di Gregorio.

1′ – Match partito dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime di Firenze.

Alle ore 20:45 l’arbitro darà il via alla sfida.

Le formazioni ufficiali di Palladino e Pioli

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Đurić. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Caldirola, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo, Machin, Pereira, Zerbin; Colombo, Maldini. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano; Musah, Pulisic, Reijnders; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Colombo di Como.