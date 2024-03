Niente rinnovo e addio: il Milan sempre più lontano

La lista degli addii è pronta: ecco chi lascerà il Milan al termine della stagione. Niente rivoluzione, ma solo ristrutturazione

Gerry Cardinale ha preannunciato dei cambiamenti per il suo Milan. Un Milan chiamato a crescere in tutti gli aspetti. Nessuno dopo le dichiarazioni di ieri, può sentirsi davvero al sicuro.

Le priorità del Diavolo sono chiaramente l’acquisto di un nuovo bomber e la scelta in panchina. Stefano Pioli è in bilico e solo un finale di stagione di alto livello potrebbe spingere Cardinale a confermarlo. Servirà arrivare in fondo all’Europa League, blindando il prima possibile la qualificazione in Champions. Si fanno comunque i nomi dei possibili sostituti, da Antonio Conte, passando per Thiago Motta e Lopetegui. Servirà ancora un po’ di tempo per capire cosa ne sarà della panchina del Milan, ma è evidente che Zlatan Ibrahimovic, così come gli uomini mercato stiano lavorando per migliorare ancora di più la squadra.

Non ci sarà certo la rivoluzione della scorsa estate, ma una ‘nuova ristrutturazione’, con diversi calciatori che potrebbero lasciare Milanello e altri chiaramente pronti ad arrivare.

Attenzione così ai due senatori, Olivier Giroud e Simon Kjaer, entrambi in scadenza di contratto: per il francese tutto è nelle sue mani e se dovesse decidere di restare un’altra stagione, il Milan sarebbe ben felice di rinnovargli l’accordo. Difficile che ciò accada con il danese, che vorrebbe restare, ma il Diavolo sembra poco propenso a continuare con lui.

Milan, ecco chi va via

Non sono certo incedibili – sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi – Noah Okafor e Samuel Chukwueze. E’ pur vero, però, che difficilmente arriveranno offerte congrue per l’esterno nigeriano, che è il calciatore che più di tutti ha deluso le attese. Dall’ex Salisburgo ci si aspettava di più, ma il suo costo in estate non è stato certo eccessivo.

Andrà capito poi cosa ne sarà di Luka Jovic. Secondo il giornale l’ipotesi rinnovo si è nuovamente allontanata: “è stato utile, ma mai davvero affidabile”. E’ facile pensare dunque che il Diavolo decida di fare altre scelte.

Non mancheranno, così, gli addii a fine stagione. Per quanto riguarda i big tanto chiacchierati, come Rafa Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan, non sono considerati in vendita. Ma Tonali ci insegna che alla giusta offerta chiunque è sacrificabile.