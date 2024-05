“Al posto di Verstappen”, la bomba scuote il mercato della F1

Le considerazioni che giungono sulla situazione di Max Verstappen scuotono le certezze della Formula 1, proprio mentre il pilota continua a dominare nel Circus con la sua Red Bull.

Lando Norris è il vincitore dell’ultimo GP ovvero quello di Miami, ma la stagione è ancora lunga e spodestare Max Verstappen è ogni settimana più difficile. Il pilota al comando della monoposto Red Bull continua a convincere con le sue qualità, al punto da mettere facilmente all’angolo i suoi colleghi durante l’intero fine settimana. Ciò non significa che all’interno della Scuderia tutto fili liscio. Anzi, il futuro sa di rivoluzione.

L’olandese conta già con due titoli iridati e non è difficile credere che presto potrebbe giungere il terzo ma Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, scompone l’attuale serenità con alcune dichiarazioni circa il pilota e gli altri team. In occasione di un’intervista a ‘ESPN’ il dirigente ha spiegato che l’egemonia della Red Bull potrebbe essere sul viale del tramonto, con gli altri team concorrenti che si stanno rinforzando e rispondendo alle mosse dell’azienda austriaca.

“La Formula 1 ha vissuto cicli in cui abbiamo avuto grandi piloti che hanno vinto per molti anni, ma questo non è un fattore che non attira la gente”, ha riflettuto Domenicali circa il potere di diffusione delle gare del Circus. “Se ci sono troppe gare vinte, non si riesce a battere la leggenda. Quindi dobbiamo rispettare il fatto che finora Max sia stato il migliore pilota. Presto magari sarà qualcuno che prenderà quel posto”, ha proseguito.

F1, finisce l’egemonia di Verstappen? Le dichiarazioni inattese

Spulciando i dati, Max Verstappen a partire dal 2022 ha vinto oltre il 70% della gare disputate. Tuttavia al contempo gli appassionati, pur apprezzandone le gesta, hanno cominciato a lamentare la prevedibilità della competizione e la concorrenza scarsa in pista. Perciò Stefano Domenicali ha asserito all’emittente: “In realtà siamo in enorme crescita in tutto il mondo, quindi penso che siano un numero molto limitato”.

L’ex team principal della Ferrari ha quindi approfittato per diffondere un messaggio rivolto a tutti coloro che da sempre seguono la Formula 1 o che si stanno lentamente avvicinando a questo mondo sportivo: “L’invito a restare concentrati sul nostro sport. Ci sono grandi cose in corso e tutte le auto sono molto vicine tra di loro. Ogni volta potrebbe accadere qualcosa. Consiglio loro di restare con noi”.