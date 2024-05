Questa non ci voleva proprio: batosta Sinner

Brutta batosta per Jannik Sinner: questa non ci voleva proprio. Il “no” è dietro l’angolo per il tennista azzurro, i tifosi sono in ansia

Jannik Sinner dopo una prima grande parte di stagione che l’hanno visto protagonista ad altissimi livelli con la vittoria dell’Australian Open e il conseguente approdo al numero due del ranking mondiale ATP dietro al solo mostro sacro Djokovic, sta vivendo un momento delicato a causa del noto infortunio all’anca che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca negli ultimi appuntamenti.

Dopo essersi ritirato a Madrid è arrivato anche il forfait per gli Internazionali di Roma, torneo al quale il giovane altoatesino teneva tantissimo essendo a casa sua. Nulla da fare, meglio non accelerare i tempi e procedere con cautela anche perché questo infortunio può essere molto subdolo se non curato bene. Un grande peccato per uno degli uomini del momento dello sport italiano, essendo esplosa una vera e propria Sinner mania a tutti i livelli. Il tennis sta avendo un successo mai avuto prima e lo testimoniano sia gli ascolti in tv che l’affluenza in questi giorni al Foro Italico di Roma per gli internazionali. Il tutto proprio grazie a Sinner che ha avvicinato molti italiani a questo sport.

Questa non ci voleva: brutta batosta per Sinner

Al di là dell’affetto che tutto il mondo dello sport sembra nutrire verso il proprio campione, Sinner in questi giorni è alle prese con questo infortunio. Dopo un’amara comparsata agli Internazionali solo come spettatore, si è trasferito a Torino dove sta ricevendo le cure del caso. Ma una brutta batosta è dietro l’angolo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presenza di Sinner a Parigi per il Roland Garros, che si terrà a fine mese in Francia, è in forte dubbio. Il tennista rischia di saltare seriamente il secondo grande Slam di stagione. Già durante la sua ultima conferenza stampa aveva asserito di prendere parte ai prossimi appuntamenti solo se i medici gli daranno l’ok e di stare al 100%, in quanto non vuole correre rischi di mettere a repentaglio la sua carriera.

Ha solo 23 anni ed è meglio saltare un torneo in più adesso, seppur importante, che diversi negli anni a venire. Anche perché l’attuale infortunio è bello tosto, va gestito con la massima prudenza del caso. Inoltre il Roland Garros è un torneo molto pesante, tre set su cinque su terra battuta possono portare a conseguenze importanti considerando il problema all’anca del tennista di San Candido. Presto verrà presa una decisione, si va verso il no. A quel punto ogni sforzo andrà fatto in vista dei prossimi impegni come quello di Halle, torneo su erba, che partirà il 17 giugno.