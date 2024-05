Berrettini, ci risiamo: la decisione lo mette nell’occhio del ciclone

Ci risiamo per Matteo Berrettini: il tennista ci ricasca e fa parlare di nuovo il gossip, la decisione lo ha messo nell’occhio del ciclone

Matteo Berrettini ancora una volta è nell’occhio del ciclone! Il tennista fa parlare nuovamente di sé non per quanto fatto su un campo da tennis ma per il gossip e la sua vita privata. Il bel Matteo sembra esserci ricascato di nuovo, mentre le cose nel suo sport non vanno alla grande. Ultimamente non sembra andarne una bene al classe ’96, alle prese con diversi infortuni che gli hanno impedito di prendere parte ai principali tornei di questa stagione.

Dopo il forfait agli Internazionali di Roma, adesso anche il Roland Garros è in forse. Di lui si sono perse le tracce da quando ha deciso di mettere da parte i social per cercare di concentrarsi sulla sua carriera ma una doccia gelata dietro l’altra gli è arrivata addosso. Colpa, come detto, di questi problemi fisici che non sembrano dargli tregua. E nelle ultime ore più che far parlare per i suoi meriti sportivi, ha fatto parlare le testate specializzate di gossip. Che dietro i suoi continui problemi ci siano anche motivi di cuore?

Novità Berrettini: scoppia una nuova polemica

Dopo la fine della tormentata relazione con Melissa Satta, di cui si è gran parlato nel corso del tempo, il tennista assicurava di avere la testa focalizzata solo sul proprio sport. Invece non sembra essere così!

Berrettini, infatti, starebbe vivendo una relazione con Federica Lelli. I due sono stati beccati a Ponte Milvio, in quello che sembrava un normale incontro tra due amici. Ma evidentemente, come svelato dal settimanale “Chi“, c’è qualcosa di più sotto. Anzi, i due sarebbero ufficialmente una coppia e presto potrebbero andare a convivere a casa di lui. La rivelazione non ha trovato conferme anche perché il tennista non ne vuole parlare pubblicamente, proprio per non finire di nuovo sotto la luce dei riflettori come successo con la Satta. Ma a quanto pare potrebbe essere troppo tardi.

Chi è Federica Lelli? Classe 1998, è una influencer e modella romana, nota per la sua relazione con Ultimo. Il cantautore (oggi legato sentimentalmente alla figlia di Heather Parisi) aveva dedicato alla sua ex “I tuoi particolari”, canzone con la quale sfiorò la vittoria a Sanremo 2019 e narrava, appunto, di un amore finito. La relazione si interruppe a causa dei continui impegni del cantautore, travolto dal boom qualche anno fa. Adesso nel cuore della Lelli sembra esserci spazio solo per il bel Matteo.