Batosta Maignan, tegola dura da digerire per i tifosi del Milan

Brutta batosta per il Milan e per i suoi tifosi: la tegola è dura da digerire e riguarda Mike Maignan, il numero uno indiscusso della porta

Mike Maignan è l’assoluto protagonista della porta del Milan da tre anni, ovvero da quando nell’estate del 2021 arrivò per raccogliere la pesante eredità lasciata da Gigio Donnarumma. Fu accolto tra lo scetticismo iniziale, in quanto nessuno lo vedeva in grado di replicare le prodezze del numero uno della Nazionale. Il francese ex Lilla, invece, riuscì a smentire subito tutti, mostrando le sue qualità. L’annata di grazia è il 2021-22, quella dello scudetto, con Maignan grande protagonista nella conquista del tricolore e l’ex Donnarumma presto dimenticato.

Nei successivi due campionati il portiere ha continuato la sua crescita, tanto da diventare il titolare anche della Francia, ma non è riuscito ad essere protagonista di annate così convincenti come la prima. Demerito anche di una condizione fisica che non spesso l’ha sorretto, costringendolo spesso ai box. Ad ogni modo parliamo di uno dei migliori portieri della serie A, se non il migliore. I tifosi rossoneri vorrebbero vederlo ancora a lungo difendere i pali della propria porta, ma la batosta è dietro l’angolo.

Batosta Maignan, i tifosi del Milan devono mandar giù la brutta tegola

Sembra che in casa Milan le porti siano girevoli e non ci sono incedibili, nemmeno tra i top. Anche uno come Maignan può partire subito, in caso di offerta ritenuta giusta. E il mancato rinnovo può diventare presto un ostacolo in merito alla sua permanenza all’ombra del Duomo.

Il francese è legato al Milan con un contratto fino al 2026 ma per il momento non si è ancora parlato di rinnovo. Il motivo è le richieste sull’ingaggio da parte dell’entourage, ritenute troppo alte dalla società. Maignan vuole uno stipendio da star assoluta, cosa che le casse dirigenziali non possono sostenere. C’è molta distanza per il prolungamento dell’accordo e al momento nemmeno se ne parla. La scadenza non è lontanissima: entro un anno dovrà essere trovato un accordo, rinnovo o cessione per non perderlo a zero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, questi motivi potrebbero presto portare il club rossonero a guardarsi intorno e a venderlo se dovesse arrivare l’offerta giusta. Maignan ha diversi estimatori soprattutto in Premier League, ecco perché la dirigenza può aprire all’ipotesi di cessione già nel corso della prossima estate. Il Milan si starebbe cautelando visionando quello che potrebbe essere il suo sostituto: Diogo Costa del Porto, il cui valore è però di 45 milioni di euro.