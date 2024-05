Ok di Allegri, riparte subito: panchina eccellente per Max

Ancora nessuna conferma e certezza sul futuro di Massimiliano Allegri, anche se nelle ultime ore è saltata fuori un’indiscrezione interessante: ecco da dove può ripartire.

Massimiliano Allegri e la Juventus si sono detti addio, dopo la vittoria della Coppa Italia e non proprio nel migliore dei modi. La tensione è stata palpabile fin dagli ultimi minuti del match contro l’Atalanta e c’è la sensazione che non si risolverà in maniera del tutto semplice. Nel frattempo, però, per il tecnico sembrerebbero già essersi aperti nuovi scenari. Ecco dove potrebbe andare ad allenare dal prossimo anno.

Massimiliano Allegri e la Juventus hanno definitivamente terminato il proprio percorso insieme. Il comunicato della Vecchia Signora è arrivato, in via ufficiale, come una sentenza inevitabile per il tecnico che dopo la finale vinta contro l’Atalanta ha mostrato tutto il suo risentimento nei confronti della società.

L’addio che sembrava già essere nell’aria nelle ultime settimane, è così diventato ufficiale. “L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”, il secondo ciclo dell’allenatore livornese in bianconero si è concluso così.

Per lui, tuttavia, sembrerebbero esserci già alcune opzioni sul tavolo per il futuro. Oltre alla pista araba, che sembra essere la più papabile a livello economico, è spuntata anche un’indiscrezione che lo avvicinerebbe a un’eccellente panchina di Serie A. Ecco tutti i dettagli.

Allegri riparte dalla Serie A? Spunta l’indiscrezione che lo avvina al Napoli: ecco le ultime novità

Possibili scenari riguardanti il futuro di Massimiliano Allegri arrivano da ‘Sport.Virgilio.it’ che ha lanciato anche un’indiscrezione di non poco conto. Come sottolineato, prima dovrà esserci la chiusura definitiva del rapporto tra il tecnico e la società Juventus.

Il contratto con il club è stato di fatto interrotto con un anno di anticipo, rispetto all’iniziale scadenza prevista a giugno del 2025, e adesso si dovrà comprendere se si procederà con il licenziamento per giusta causa o se si dovrà trovare un accordo sulla rescissione. Prima si dovrà risolvere questa questione, poi Allegri penserà in tutto e per tutto a cosa fare per il prossimo anno. Il Napoli potrebbe essere un’opzione? Lo scenario non sembrerebbe essere del tutto impossibile.

Aurelio De Laurentiis già in passato ha provato a convincere Massimiliano Allegri del progetto Napoli. Precisamente i tentativi per lui sono stati fatti dopo l’addio di Gattuso, anche se non sono andati a buon fine. Attualmente il patron del club partenopeo sta cercando di convincere al trasferimento Antonio Conte, ma se l’affare non dovesse decollare non è detto che non si viri proprio su Allegri.