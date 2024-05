Berrettini, che combini? Lo hanno visto tutti

Episodio singolare, quello accaduto a Berrettini a Parigi durante un’esibizione: l’azzurro rischia ma poi ironizza sull’accaduto

Matteo Berrettini si è rivisto in campo a Parigi, ma non in occasione del Roland Garros, bensì pr un evento di esibizione in Francia.

Di recente l’azzurro ha annunciato il suo ritiro dal Grande Slam parigino, sottolineando di non sentirsi pronto. “Nonostante mi stia allenando intensamente” ha scritto il tennista romano sui social “non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5 set. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba”. Dopo la gloria a Marrakech nell’Atp 250 marocchino, termina dunque la breve stagione su terra per il classe 1996.

Berrettini non è al meglio della forma già da parecchio tempo e anche questa volte le sue condizioni fisiche precarie lo stanno limitando. Ci saranno 11 italiani a Parigi tra cui spicca Jannik Sinner ma anche i vari Musetti, Arnaldi, Sonego (ha vinto il primo turno contro Humbert), Darderi, Nardi, Cobolli, Fognini che proveranno ad andare avanti nel grande appuntamento sulla terra rossa. Berrettini invece dovrà guardarlo da fuori, nonostante tra gli italiani fosse uno dei più accreditati ad andare avanti nel torneo.

Il tennista romano dovrà cercare in fretta di ritrovare la migliore condizione in vista dei prossimi impegni stagionali. Intanto proprio Berrettini durante un’esibizione in campo, ha rischiato una gaffe e subito dopo ha cercato di ironizzare sull’accaduto con la presentatrice, piuttosto sorridente e divertita per quanto accaduto.

Berrettini scivola durante un’esibizione: lo scambio di battute con la conduttrice

Berrettini, nonostante il forfait per il Roland Garros, è sembrato comunque di buon umore. Subito pronto a scherzare col pubblico dopo essere scivolato nel bel mezzo di uno scambio, rischiando di cadere.

Il tennista azzurro ha replicato prontamente a una battuta della presentatrice “Non farti male”. Il tennista romano ha risposto ironico: “Non ancora”, in riferimento ai recenti problemi fisici. Berrettini tornerà protagonista durante la stagione sull’erba, con Wimbledon in cima alla lista delle sue priorità. In quella occasione non vorrà mancare, visto che per lui è il grande appuntamento della stagione. La sua fragilità muscolare lo costringe ad avere cautela e centellinarsi. Lo scivolone durante l’esibizione si è concluso con una battuta ma avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Per sua fortuna tutto si è risolto con una risata. Adesso per l’azzurro è tempo di focalizzarsi sui prossimi obiettivi stagionali.