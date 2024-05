Preso De Sciglio, nuova maglia in Serie A: colpo a sorpresa

Nuova maglia a sorpresa in serie A per Mattia De Sciglio che lascerà la Juventus in estate: preso il terzino ex Milan, ecco dove giocherà

Mattia De Sciglio vestirà presto una nuova maglia a sorpresa in serie A. Il terzino milita alla Juventus dal 2017, tranne per un anno in prestito al Lione. Ma in bianconero non ha mai lasciato il segno, divenendo un comprimario o quasi. Colpa anche degli infortuni che hanno costellato la carriera del terzino classe ’92, adesso ha tanta voglia di rilanciarsi.

Dal 2021 ad oggi ha messo a referto solo 38 presenze con la Juve e solo una in questa stagione. Non che prima del prestito in Francia le cose erano andate meglio per lui. Anzi i numeri sono pressoché simili con 44 gettoni collezionati che fanno arrivare dunque il totale a 82 in ben sei stagioni. Naturalmente non sono state solo scelte tecniche di Allegri e di Sarri (l’unico altro allenatore avuto in bianconero) ma anche, se non soprattutto, scelte forzate a causa di diversi brutti infortuni che non gli hanno dato pace. Il calvario però sembra stia terminando e il terzino ha trovato una nuova squadra pronta a credere in lui.

Colpo a sorpresa in serie A, De Sciglio cambia maglia: ecco dove andrà

A 32 anni ancora da compiere (li farà ad ottobre) vuole tornare a sentirsi protagonista nel calcio, come lo era ai tempi del Milan. Margine per vivere altre stagioni importanti ci sono. Sogna di farlo ripartendo dalla sua Lombardia, lì dove è nato e cresciuto. L’aria di casa potrà fargli bene.

Nonostante il contratto che lo lega alla Juve fino al 2025 difficilmente resterà a Torino anche l’anno prossimo. L’ex Milan, cresciuto nel settore giovanile rossonero, è finito nel mirino di due società lombarde molto ambiziose in serie A. Si tratta di Como e Monza. Sarà un duello tra queste due realtà per arrivare al terzino che dovrà scegliere anche in base al progetto. Leggermente avanti sembrano esserci i neo-promossi lariani che meditano di costruire una squadra molto ambiziosa e che possa facilmente ottenere la salvezza, alla stregua di quanto fatto negli ultimi due anni proprio dai brianzoli. I fratelli Hartono sono pronti a far valere il proprio patrimonio.

Altrimenti l’altra possibilità è quella legata alla società di Adriano Galliani, un dirigente che conosce molto bene De Sciglio, avendolo avuto al Milan. L’intesa con la Juve, in entrambi i casi, può essere raggiunta con una cifra molto esigua per il cartellino. Basteranno pochi milioni per portarlo via da Torino.