Affare in chiusura: è Thiago Alcantara il super colpo dell’estate

L’affare Thiago Alcantara è in chiusura: sarà lui il colpo della prossima estate dopo l’addio al Liverpool. Lo spagnolo ha già diverse proposte

Il super colpo della prossima estate può essere Thiago Alcantara. Il brasiliano, naturalizzato spagnolo, ha lasciato il Liverpool a parametro zero ed è dunque un giocatore da prendere gratis. Farà gola a diversi club, dopo la fine della sua avventura coi reds.

Non ci sono più dubbi sul futuro del centrocampista, in questi giorni è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Liverpool che ha reso noto diversi svincoli come ad esempio anche quello di Joel Matip. Il classe ’91 lascia così il club di Premier League dopo quattro anni trascorsi nella città inglese in cui ha collezionato 67 presenze e 2 reti. Si tratta della sua terza squadra in carriera e in tutte è rimasto legato per diverso tempo dopo le precedenti esperienze al Barcellona dov’è cresciuto e al Bayern Monaco.

Opportunità Thiago Alcantara, è lui il colpo della prossima estate: arriva a zero

Premier League, Bundesliga e Liga: se si scorre la carriera del classe ’91 si nota come abbia giocato in tutti i maggiori campionati europei, gli manchi solo la Serie A. Considerando la grande opportunità che può esserci nel prenderlo a zero, viene spontaneo fantasticare su un suo sbarco in Italia magari per concludere la carriera con un ultimo grande contratto.

Attualmente non c’è ancora nessun discorso avviato, probabilmente la sua volontà era quella di definire prima la situazione con il Liverpool. Una volta terminata la sua esperienza, è tempo di guardarsi intorno. Diversi club sono pronti ad offrirgli un contratto per regalarsi il colpo dell’estate a parametro zero. In Italia il suo nome potrebbe essere appetibile per diverse squadre a caccia di un centrocampista. Un’occasione per tanti.

A partire dal Milan che deve definire alcune situazioni per quanto riguarda i propri centrocampisti. Prima però dovrà essere ufficializzato il nuovo allenatore, poi si potrà iniziare a mettere su le prime strategie per il nuovo progetto che verrà avviato a Milanello. Di sicuro se si vuole fare il colpo a zero bisogna accelerare subito, prima che qualcuno possa “soffiare” il colpo. Il tempo non è dalla parte del Milan.

Non che le altre big abbiano tutto definito, anzi. Forse solo l’Inter può già progettare con calma il futuro, ma proprio i nerazzurri tra tutte le big sono quelli con meno necessità di dover intervenire a centrocampo. La Juve, invece, potrebbe essere una seria candidata, considerando i problemi nel reparto nevralgico. Inoltre Thiago Alcantara è stato già accostato ai bianconeri e il suo nome può tornare in auge, la dirigenza non l’ha mai perso di vista.