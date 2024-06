Cessione bloccata, resta al Milan: nuovo colpo di scena

Il Milan ha bloccato la cessione di un suo giocatore che era stato messo sul mercato: nuovo clamoroso colpo di scena, ecco cosa c’è dietro

Porte girevoli in casa Milan. Sono tante le novità che l’arrivo di Paulo Fonseca può portare. A cominciare dal mercato dove ci sarà una rivoluzione, secondo quanto si vocifera da mesi. Ovviamente non tutte le operazioni saranno dettate dalla volontà dell’ex Roma ma anche da circostanze di mercato. Nessun allenatore al mondo rinuncerebbe ad alcuni big della rosa meneghina, ma la dirigenza davanti ad un’offerta irrinunciabile non si tirerà indietro.

Non solo valutazioni sulla rosa e su chi può essere adatto o meno al tipo di calcio che vorrà giocare il portoghese. Bisognerà mettere in conto almeno una cessione eccellente per far respirare il bilancio e finanziare così i nuovi colpi. Di sicuro dovranno esserci innesti in attacco dopo l’addio certo di Giroud. La situazione intorno a Jovic è tutta in divenire e da valutare, anche se nelle ultime ore sembra si siano fatti passi in avanti verso la permanenza. E bisogna sempre capire cosa farà Leao.

Calciomercato Milan, non parte più: resta in rossonero, ecco il motivo

Se resta il portoghese è probabile un altro addio eccellente. Negli ultimi giorni, infatti, si parla con insistenza di una possibile cessione di Theo Hernandez. Il terzino francese non andrebbe via a cuor leggero. Il Milan ha infatti fissato il prezzo di addio a tre cifre!

Ci vorranno circa 100 milioni di euro per strapparlo ai meneghini. Il Bayern Monaco è il club che maggiormente sta riflettendo e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta. Theo dal ritiro della Francia ha mandato un messaggio molto sinistro all’ambiente rossonero, asserendo che deciderà il suo futuro dopo l’Europeo. La sua permanenza non è per nulla scontata. Il tutto passa anche dal rinnovo con il Milan e al momento c’è distanza sulla cifra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il francese guadagna attualmente 4,5 milioni di euro e chiede uno stipendio alla Leao, ovvero circa 7 milioni.

A queste condizioni resta difficile pensare una sua permanenza, sebbene il contratto scada nel 2026 ed è quindi relativamente ancora lungo. Della situazione potrebbe beneficiarne Alessandro Florenzi. Proprio l’ex Roma, infatti, era stato messo nella lista degli esuberi dalla società ma con l’eventuale addio del francese ci sarebbe un nuovo colpo di scena. La sua cessione può essere bloccata e può restare così al Milan, dove si alternerebbe con il sostituto di Theo. A differenza di quanto successo fino ad oggi, con Florenzi praticamente chiuso dal compagno.