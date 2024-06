Il Milan ha fissato il prezzo: il gioiello può andare, ora decide lui

Il Milan ha fissato il prezzo per il proprio asso, ora sarà lui a decidere cosa fare. Il gioiello può andare via, sono ore di riflessioni

Sono giorni di riflessione in casa Milan con la società che è al lavoro in vista della prossima stagione. Da valutare non ci saranno solo i profili in esubero ma anche i big. Negli ultimi giorni, infatti, sono rimbalzate le voci direttamente dal ritiro della Francia di Theo Hernandez che ha letteralmente spaventato la piazza, dichiarando di come deciderà il suo futuro dopo l’Europeo e che la sua permanenza all’ombra del Duomo non è scontata.

A proposito di Europeo, proprio la manifestazione iridata in corso in Germania è una vetrina che tiene occupati in questi giorni i migliori talenti europei. E quasi tutti la pensano come Theo: testa solo alla nazionale. Al termine si discuterà cosa fare nella prossima stagione. Da Kvara a Rabiot, passando per Zirkzee: sono davvero tanti i protagonisti della serie A con il futuro in bilico protagonisti ad Euro 2024.

L’asso può andare via, il Milan ha fissato il prezzo: i dettagli

Intanto il Milan ha fissato il prezzo per uno dei propri gioielli: adesso starà lui decidere cosa fare. L’asso può andare via, le proposte non mancano e proprio per questo la società ha voluto mettere le cose in chiaro.

Rafael Leao è sicuramente la stella più luminosa nel firmamento rossonero. Se fosse per Fonseca o la dirigenza lo incatenerebbero a Milanello per non lasciarlo partire, ma quando la testa è altrove diventa difficile trattenere un giocatore che vuole andare. Al momento non ci sono allarmismi ma le solite voci di mercato che ogni estate impazzano. E quest’anno fanno più rumore rispetto al solito. Provengono da lontano, dall’Arabia Saudita per la precisione.

Infatti è l’Al Hilal, lo stesso club in cui militano Koulibaly e Milinkovic-Savic, ad essere sulle sue tracce. Ma per Ibrahimovic e Furlani è incedibile a meno che non arrivi qualcuno pronto a pagare la clausola rescissoria prevista dal contratto di 175 milioni di euro! Proprio questo è il prezzo fissato dalla società: davanti ad un’offerta del genere, il Milan non si opporrà e lascerà andare il portoghese.

Chissà se il club saudita vorrà davvero sborsare una cifra così esosa e fare una pazzia per l’esterno. Decisiva sarà anche la volontà del classe ’99 che dovrà portare un’offerta del genere per poter andare via. Cifre inferiori non saranno prese in considerazione. Ogni decisione è rimandata dopo l’Europeo.