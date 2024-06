Arriva Kean, è lui il primo colpo per l’attacco

Moise Kean è il nome a sorpresa per smuovere le pedine del calciomercato: l’affare s’intreccia sempre di più. I dettagli.

Mentre gli Europei 2024 e la Copa America sono in corso, il calciomercato non dorme e coinvolge tutte le sue pedine, anche quelle non protagoniste nelle due kermesse continentali. È il caso di un nome salito alla ribalta negli ultimi giorni, vale a dire quello di Moise Kean.

L’attaccante bianconero classe 2000 può diventare un perno attorno al quale far ruotare altri spostamenti tra una squadra e l’altra. Il nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, si è riunito con il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e insieme stanno predisponendo i movimenti da realizzare per la costruzione del futuro bianconero. Fra i giocatori sondati attualmente in rosa, ce ne sono alcuni che non rientrano nei programmi del domani e fra questi vi è proprio Kean, al quale sarà ratificata la decisione di metterlo sul mercato.

Il Milan osserva il futuro di Kean per avvicinarsi a Zirkzee: i dettagli

Bilanciando il suo impegno e l’ingaggio che percepisce, per la società della Juventus è uno degli elementi più costosi: l’ingaggio è di circa 4 milioni di euro annui netti, avvalendosi ancora del Decreto Crescita. Perciò l’idea del Ds Giuntoli è quella di cederlo per circa 15 milioni di euro. Ecco che subentra una ghiotta occasione per il Milan, sebbene non sia quella di tesserare l’attaccante italiano.

Secondo le indiscrezioni riferite da Tuttosport, non manca di certo mercato al 24enne Moise Kean. L’attaccante ha richieste dalla Francia, ma potrebbe restare in Italia perché almeno due telefonate le ha ricevute anche dalla Serie A. Al momento sarebbe la sua preferenza, quella di proseguire il cammino in casa, perciò analizza le possibilità.

Da una parte vi è la Fiorentina del neo mister Raffaele Palladino e dall’altra il Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù è un grande estimatore del calciatore della Juventus e potrebbe spingere la società a intavolare una trattativa con i bianconeri.

Alla Continassa è già giunta notizia di tale interessamento, sebbene non esista ancora una vera trattativa, la quale potrebbe essere complicata dall’elevato ingaggio della punta italiana, legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025. Tuttavia, se l’affare andasse in porto, il Bologna avrebbe trovato il sostituto di Joshua Zirzkee e quindi il Milan potrebbe pensare all’olandese per la sua linea offensiva.