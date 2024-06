Comprano Zirkzee a 16 milioni: Milan senza parole

Joshua Zirkzee viene comprato per 16 milioni di euro! L’affare è in dirittura d’arrivo, il Bologna ci ha pensato a lungo. Milan senza parole

Il futuro di Joshua Zirkzee rischia di vedere una svolta clamorosa che nessuno aveva pensato. L’attaccante olandese, protagonista in questi giorni all’Europeo in Germania con la sua nazionale, è uno dei volti principali di questa calda estate che ci porterà a diversi colpi di mercato. Uno di essi può essere proprio il classe 2001 o forse no. Tutto dipenderà da come evolverà la situazione nelle prossime settimane.

Di certo sono tanti i top club che lo seguono, due in particolare. Uno, come noto, è il Milan che ne ha fatto il principale candidato per raccogliere l’eredità lasciata da Giroud. L’altro è il Manchester United. Proprio i Red Devils vogliono accelerare tanto da averlo messo seriamente nel proprio mirino. L’olandese, però, non ha ancora sciolto le sue riserve. Non è esclusa una permanenza in rossoblù per giocare la Champions League insieme ai suoi compagni, dopo averla conquistata da protagonista.

Zirkzee, affare da 16 milioni! Milan sotto choc

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la possibilità che resti in rossoblù, insomma, c’è tutta. La percentuale è almeno la stessa che lo vede andare al Manchester o al Milan. Il Bologna può essere ancora in pole per il suo futuro. Anche perché Sartori e Di Vaio sono pronti ad un’ulteriore mossa per sbaragliare la concorrenza e tenersi stretto l’olandese.

Il club emiliano, infatti, sta pensando seriamente di acquistare l’intero cartellino del giocatore, in modo da non dover più rispondere alla volontà di un’altra squadra e alle condizioni imposte dall’attuale contratto in caso di cessione. Ci riferiamo, naturalmente, al Bayern Monaco e alla famosa clausola presente nel contratto dell’ex Parma da 40 milioni di euro. Inoltre una parte di questa cifra dovrà comunque andare nelle casse del club bavarese per l’accordo sulla futura rivendita. Ecco perché i felsinei vogliono tagliare la testa al toro e acquistare definitivamente l’attaccante.

In questo modo non avrebbero da rispondere più a nessuno e possono imporre il prezzo che vogliono. La cifra da versare al Bayern Monaco è di 16 milioni di euro, gli stessi che il Bologna dovrebbe ai tedeschi attualmente in caso di cessione. La dirigenza felsinea ci sta seriamente pensando. Non una buona notizia per il Milan che si vedrebbe così costretto, poi, a dover assecondare le volontà dei rossoblù, pronti a chiedere sempre di più per il proprio gioiello.