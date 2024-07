Guerra aperta Verstappen: “È patetico”

“È patetico”: scoppia la bomba per Verstappen, arriva l’annuncio! Una vera e propria guerra aperta con la Red Bull, i tifosi sono senza parole

Si può essere sul tetto del mondo, dominatore incontrastato di questo periodo storico, sfornando un record dietro l’altro, vincere tre mondiali consecutivi con il quarto in tasca, ed essere allo stesso tempo ai ferri corti con il proprio team? A quanto pare sì. Max Verstappen e la Red Bull potrebbero sbloccare un “nuovo livello” nei rapporti tra pilota e scuderia. Nei mesi scorsi si era vociferato a lungo di come l’olandese fosse scontento di alcune vicende interne alla casa automobilistica austriaca, su tutte il caso Horner.

C’era anche chi aveva malignato pronosticando una separazione imminente, già il prossimo anno, a fronte di un contratto ancora lungo fino al 2026. Intervenuto sull’argomento ci ha pensato lo stesso Verstappen a smentire queste voci e affermare come il suo futuro sarà ancora alla Red Bull, intende onorare il contratto. Nelle ultime ore, però, è scoppiato un nuovo caso. A dire il vero la polemica non riguarda Max ma Jos Verstappen, ovvero il padre del tre volte campione del mondo.

Jos Verstappen sempre più ai ferri corti con Horner! L’attacco è clamoroso

Ci sono ancora frizioni con Chris Horner, team principal della Red Bull. E non è la prima volta che capita. Verstappen senior non le ha mandate a dire, attaccando senza mezzi termini il dirigente. Cosa è successo?

Tra i due non corre buon sangue e si sa, c’era stata però una tregua negli ultimi mesi che adesso sembra essere finita. L’attacco da parte del signor Jos è stato frontale, “è patetico” si lascia andare. Il motivo è la negazione a poter partecipare alla Legends Parade del Red Bull Ring, prevista durante lo scorso weekend in Austria dove si è corsa la tappa del Gran Premio, con Horner che avrebbe così impedito la partecipazione di Verstappen senior che ricordiamo è anch’egli un ex pilota.

Questo ha scatenato la furia dell’olandese: “Secondo me è patetico che ci sia lui dietro per non farmi salire su quella macchina. Alla fine va bene così. Si tratta di un evento per i fan, dovrebbe essere una cosa bella e tranquilla ma lui è infantile, fa questi giochetti perché gli sei antipatico. E ok, se vuole è libero di farli”, parole che pesano come un macigno. Chissà se il team principal vorrà rispondere. La vicenda al momento non dovrebbe riguardare Max, ma se dovesse protrarsi nulla è escluso, essendone coinvolto in maniera così diretta suo padre.