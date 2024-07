Dopo due anni torna al Milan: affare “indispensabile”

Dopo due anni c’è un giocatore che può tornare al Milan. La società ci sta pensando seriamente, l’affare sarebbe “indispensabile”: il motivo

In casa Milan si sta pensando ad alcuni ritorni. La nuova rosa che sarà affidata a Paulo Fonseca può vedere diversi volti già conosciuti a Milanello, specialmente per quanto fatto nelle giovanili. Il tecnico portoghese avrebbe già dato il suo assenso a questi arrivi, anche perché si tratterebbe di una mossa necessaria per la società. Si tratta di operazioni di contorno, oltre quelle che devono portare in rossonero il nuovo attaccante e giocatori pronti a fare sin da subito i titolari.

Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile ritorno di Marco Brescianini, classe 2000, messosi in luce al Frosinone durante l’ultima stagione. Dello stesso anno di nascita del centrocampista è anche Alessandro Plizzari, di ruolo portiere. Verosimilmente i due hanno fatto tutta la trafila delle giovanili insieme. L’estremo difensore fu ceduto in maniera definitiva due anni fa al Pescara, chiuso dai tanti portieri che nel corso delle stagioni si sono avvicendati in rossonero. Plizzari non è mai riuscito a collezionare una presenza col Milan, essendo stato relegato sempre al ruolo di terzo.

Milan, ritorno incredibile dopo due anni! Il motivo

Come detto adesso si spalancherebbero le porte ad un suo ritorno. Gli ultimi due anni li ha trascorsi al Pescara, è il portiere titolare del club abruzzese che da qualche stagione naviga in acque agitate in serie C tra contestazioni e promesse di risalita non mantenute dalla società.

Fu proprio il Milan, come accennato, a venderlo al Pescara dopo una parentesi di sei mesi in prestito al Lecce. Il rientro al Milan avverrebbe per fare ancora il terzo dietro a Maignan e Sportiello. C’è un motivo ben preciso per la quale la società sta guardando a lui. Quello delle liste, sia per la serie A ma sia soprattutto per la Champions League. Come noto, infatti, è indispensabile inserire giocatori cresciuti nel settore giovanile e questi possono aprire degli spazi ad ulteriori posti nella lista principale. Avere Plizzari, insomma, aprirebbe alla possibilità di aggiungere un giocatore in più.

Resta da capire cosa deciderà di fare il portiere, in quanto, il suo ruolo come già spiegato sarebbe ancora quello di fare da terzo. Tornare a casa rappresenterebbe sicuramente un bel momento amarcord, così come tornare ad avere addosso i colori di una società come il Milan. Ma la volontà dell’estremo difensore potrebbe essere quella di giocare e quindi declinare la proposta dei meneghini, preferendo rimanere al Pescara dove gioca con costanza.