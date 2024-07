La sentenza è arrivata: tutto finito, via dal Milan

Tutto finito per il giocatore del Milan, se ne va via anche lui dal capoluogo lombardo! La sentenza è arrivata, il reparto sarà rivoluzionato

Il Milan sta progettando il proprio mercato, entrato nel vivo nelle ultime ore. È altamente probabile che ci sia all’orizzonte un nuovo taglio in casa rossonera, col giocatore che può presto lasciare insoddisfatto dalla propria situazione attuale. La sentenza sembra essere arrivata, andrà via dal Milan.

Un reparto di cui si parla molto nelle ultime settimane è sicuramente il centrocampo. Dei giocatori in rosa fino a maggio solo Loftus-Cheek e Reijnders hanno convinto e sono confermati, per gli altri la situazione è tutta da valutare. Soprattutto va ingaggiato un centrocampista centrale di spessore, un grande play che al momento manca al gioco rossonero.

Addio al Milan, la rivoluzione rossonera continua: nuovi volti a centrocampo

Il principale indiziato a lasciare il club è sicuramente Ismael Bennacer. L’ex Empoli ha un contratto da 4 milioni di euro a stagione che grava molto sulle spese finanziare della società. Per questo motivo la società si sta guardando intorno. Per lui, tra l’altro scontento del suo utilizzo, si aprono le porte per la cessione, come rivelato dal Corriere dello Sport.

Al suo posto sono diversi i giocatori monitorati. In cima alla lista di Moncada e Furlani c’è sicuramente Youssouf Fofana del Monaco. Il club di Ligue 1 chiede 25 milioni di euro per la cessione del francese, impegnato in queste settimane ad Euro 2024. Il Milan non vorrebbe spendere più di 18 milioni di euro, a fronte anche della scadenza del contratto attuale del giocatore con i monegaschi nel 2025, cioè tra un anno.

La cessione di Bennacer può anche servire a finanziare il colpo. Un altro nome, rimbalzato nelle ultime ore, è quello di un clamoroso arrivo all’ombra del Duomo di Adrien Rabiot che non ha rinnovato con la Juve ed è ormai sicuro che non proseguirà la sua avventura a Torino. Ci sarebbero stati già dei contatti tra la dirigenza rossonera e la mamma-agente Veronique. Resta una trattativa difficile ma nel calciomercato mai dire mai.

Rabiot e Tofana sono i due profili principali che la dirigenza rossonera sta trattando. A fargli posto dovrebbe essere proprio Bennacer, oltre ad altri centrocampisti di contorno il cui futuro è comunque in bilico come Adli e Pobega. La volontà dei rossoneri è quella di cambiare radicalmente volto al centrocampo.