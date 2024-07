Visite mediche col Milan: beccato dalle telecamere, è fatta

Il Milan chiude la trattativa: la firma del giocatore è imminente. Le telecamere l’hanno ripreso mentre si accingeva alle visite mediche.

Il calciomercato comincia ad entrare seriamente nel vivo e tra le società più attive in Italia c’è senza dubbio il Milan. Alla stregua della maggior parte dei club, che pensano al futuro, i vertici staranno osservando con particolare attenzione sia gli Europei in corso in Germania che la Copa America di scena negli Stati Uniti. Tuttavia ancor prima che le due competizioni intercontinentali si avviassero, alcuni obiettivi erano già stati individuati e perciò avvicinati fino alla firma.

Mentre il nuovo allenatore Paulo Fonseca si predispone a conoscere la prima squadra e a lavorare insieme fra raduno e ritiro estivo in vista della prossima stagione, circolano i nomi di coloro che rinforzeranno la rosa, sulla quale potrà contare il portoghese. In particolare si parla di attaccanti e il profilo prediletto resta quello di Joshua Zirkzee, per il quale trattare col Bologna non sarà semplice per la richiesta economica e per le estimatrici che di certo non mancano al 23enne olandese.

Tuttavia fra i rinforzi offensivi di cui preoccuparsi, i rossoneri ne mettono a segno uno di colpo e riguarda l’attaccante Mbarick Fall, classe 1997, nato in Senegal ma con cittadinanza italiana. L’ultima stagione l’ha trascorsa al Brindisi e poi alla Giana Erminio, ma ora è pronto al grande salto.

Milan, visite mediche e firma per l’attaccante: i dettagli del trasferimento

L’esperto Fall andrà a comporre un tassello fondamentale per il reparto avanzato del Milan Under-23, la cui squadra aveva bisogno di un elemento con esperienza. Per la prima volta disputerà il campionato di Serie C, dove intende distinguersi fin da subito. Mbarick Fall è stato intercettato dalle telecamere in procinto di sostenere le visite mediche col Milan, per poi prepararsi alla firma sul contratto.

L’Under-23 rossonera sarà un mix di calciatori già navigati nella serie di riferimento, ma anche di giovani formatisi in casa Milan. Questi hanno bisogno di familiarizzare con un contesto più competitivo per essere pronti poi ai seguenti step sia personali che collettivi. Si sogna anche il salto in B. In tal senso quello di Fall potrà rivelarsi un profilo importante. Il giocatore si è formato nel vivaio della Pro Sesto, esordendo con la stessa maglia fra i professionisti. In carriera ha vestito anche la divisa del Sangiuliano City, con la quale ha conquistato la promozione dalla Serie D alla C, del NibionnoOggiono, del Crema e del Fanfulla. Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, ecco il primo passo del Milan Under-23 in Serie C.