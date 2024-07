Kostic saluta la Juve e passa alla rivale: che affare in Serie A

Affare in serie A: Filip Kostic saluta la Juve e passa alla rivale. Futuro ancora nel nostro campionato per il serbo, ma è addio ai bianconeri

Il futuro di Filip Kostic è in bilico. Con ogni probabilità il giocatore è ai saluti con la Juventus e non resterà un altro anno in bianconero. Dopo essere stato, infatti, uno dei migliori dello sfortunato campionato 2022/23 – quello vissuto con il fardello della penalizzazione – nella scorsa stagione ha subito un’involuzione netta, pagando l’esplosione di Cambiaso ma anche alcuni demeriti propri. Tanto che Allegri ad un certo punto gli ha preferito anche Weah, Iling-Junior o addirittura McKennie in fascia.

Non è stato un grande torneo, per usare un eufemismo, per l’ex Eintracht Francoforte che sembrerebbe aver deciso di cambiare aria. Anche perché il giocatore non è nei piani di Thiago Motta e la società sta lavorando in entrata ma anche in un ampio processo di epurazione.

Se resterà in bianconero dovrà sgomitare per conquistarsi un posto da titolare. Sicuramente avrà le sue chance in una stagione ricca e, a differenza della scorsa, piena di competizioni. Ma l’idea del giocatore è quella di andare via. Il giocatore ha mercato all’estero, ma non solo e nelle ultime ore avrebbe preso quota una possibilità clamorosa.

Nuova squadra per Kostic, è addio alla Juve: resterà nel nostro campionato

Può salutare Torino e la Juve ma non la serie A: sulle sue tracce sono finiti due club del nostro campionato, pronti a fare l’affare per rilanciare l’esterno. Le rivali dei bianconeri possono fare sul serio. Il serbo piace infatti a Roma e Napoli, entrambe hanno chiesto informazioni e potrebbero presto passare dalle parole ai fatti, facendo un’offerta al club bianconero.

Il giocatore guadagna 2,5 milioni di euro alla Juve ed ha un accordo fino al 2026. Il prezzo richiesto da Giuntoli per la sua cessione non è esorbitante: si parla di una cifra inferiore ai 20 milioni di euro per il classe ’92. La Juve non si opporrà al trasferimento, soprattutto nel caso dovesse arrivare la giusta offerta. Il giocatore è da considerarsi sul mercato.

Al Napoli Kostic potrebbe svoltare nuovamente la propria carriera considerando come nel capoluogo campano troverebbe Antonio Conte, un tecnico abile a rilanciare giocatori di talento. Filip potrebbe rappresentare un’opportunità per tutte le parti, con il serbo utilizzato sia a tutta fascia che nel tridente di attacco, insomma un autentico jolly.

Nella Capitale, invece, sbarcherebbe con qualche anno di ritardo sull’altra sponda del Tevere. In passato, infatti, era stato vicinissimo alla Lazio, specialmente nell’estate del 2021 quando alla fine i biancocelesti raggiunsero l’accordo con Zaccagni.