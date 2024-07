Scambio Milan-Bologna: i rossoneri piazzano il colpo in difesa

Il Milan, dopo le indicazioni del neo tecnico Paulo Fonseca, lavora al restyling della difesa: ecco il profilo giusto

La fantasia dei tifosi rossoneri è stata accesa in questi giorni non solo all’idea del possibile arrivo di Romelu Lukaku – per il quale, forse anche a causa dei ‘pesanti’ trascorsi in nerazzurro, non tutti sono entusiasti – ma soprattutto per l’offerta di un triennale da 21 milioni complessivi offerto all’entourage di Adrien Rabiot. O forse sarebbe meglio dire alla bizzosa mamma-agente Veronique. Il mercato del Milan sembra pronto ad accendersi da un momento all’altro.

La dirigenza rossonera non pensa solo ai pur altisonanti nomi appena citati. C’è da colmare – anche in altri reparti – il pesante gap accumulato nei confronti dell’Inter. E contestualmente stare al passo con la fervida attività della Juve, che sta sfruttando – ora sì – la conclamata abilità di Cristiano Giuntoli in fase di campagna acquisti.

Ecco che allora, sebbene un difensore non possa mai e poi mai scatenare le fantasie degli appassionati come solo un bomber è capace di fare, la dirigenza del Diavolo sta muovendo le sue pedine per rinforzare il reparto arretrato. Stante la pericolosa situazione legata al futuro di Theo Hernandez, sempre corteggiato dal Bayern Monaco, sull’altra corsia c’è necessità di un nuovo arrivo.

E chi meglio di un brillante interprete del ruolo, titolarissimo nel Bologna dei miracoli e ottimo interprete con la sua nazionale ad Euro 2024, potrebbe assolvere a tale funzione? La trattativa potrebbe poi essere (stata) agevolata dal recente annuncio fatto dalla società felsinea.

Pobega sul piatto, il Milan fa sul serio per l’austriaco

Dopo una stagione in prestito all’Atalanta, Emil Holm, di proprietà dello Spezia, è stato ceduto dal club ligure a quello rossoblù per una cifra pari a 7 milioni. L’arrivo dello svedese è più di un indizio sulla possibile partenza di Stefan Posch, il terzino destro (adattabile anche come centrale) che tanto bene ha fatto nella splendida cavalcata del Bologna verso un posto in Champions League.

Per abbassare le pretese economiche del ds rossoblù Giovanni Sartori, il Milan intende mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega. Il centrocampista ex Torino era già dato comunque in uscita dal progetto tecnico di Paulo Fonseca.

Considerando i presumibili tentativi di saccheggio della propria rosa che la società emiliana dovrà fronteggiare nelle prossime settimane, assicurarsi intanto un profilo come quello del 24enne di Trieste potrebbe essere una mossa da applausi.

La volontà del Milan sarebbe quella di uno scambio alla pari. Una soluzione che potrebbe però trovare le resistenze del Bologna. Aggiungendo un piccolo conguaglio cash – anche sotto forma di bonus – l’operazione potrebbe andare a buon fine. Fonseca è pronto ad abbracciare l’arrivo di un giocatore di sicura affidabilità. E soprattutto in crescendo di prestazioni.

