Affare ad un passo: Lorenzo Colombo firma in Serie A

Lorenzo Colombo è pronto a dire addio al Milan ma a restare in serie A: firmerà con un nuovo club del nostro campionato, ecco tutti i dettagli

Presto ci sarà una nuova esperienza in serie A per Lorenzo Colombo? A quanto pare il prodotto delle giovanili rossonere non sembra rientrare nel progetto del Milan e di Fonseca. Dunque verrà ceduto nuovamente in questa estate. C’è da capire se lo farà a titolo definitivo o di nuovo in prestito, ma su questo ci sarà modo per discuterne.

Il classe 2002, cresciuto in rossonero, non ha mai convinto fino in fondo la società che l’ha sempre mandato in prestito. Il suo giro è stato molto lungo tra Cremonese, SPAL, Lecce e Monza. Soprattutto in Salento ha dato sfoggio delle sue qualità, mentre l’ultima annata in Brianza l’ha attraversata tra alti e bassi, conclusa comunque con 25 presenze e 4 reti. A differenza di quanto fatto in Puglia, però, non era titolare. Come ogni anno ha fatto rientro al Milan in estate, dove sarà solo di passaggio.

Addio Milan, Colombo firma con un nuovo club: ecco dove andrà

Alla soglia dei 22 anni va presa una scelta definitiva per il suo futuro, impensabile continuare a mandarlo eternamente in prestito. Se la società non ci punta è anche giusto cederlo a titolo definitivo. Dell’attaccante si è sempre parlato un gran bene sin da quando era nelle giovanili ma non ha mai fatto quel salto di qualità in più che permettesse al club rossonero di scommettere seriamente su di lui.

Un po’ come avvenuto anche con Daniel Maldini, altro giocatore transitato per Monza nella scorsa stagione. Nel suo caso è vicino il ritorno al club guidato da Adriano Galliani. Si tratterà di una cessione definitiva, mancano solo alcuni dettagli sulla percentuale di rivendita. Per il figlio d’arte rientro alla base e nuovo addio. Come riportato dal Corriere dello Sport, destino analogo potrebbe riceverlo Colombo, i cui tempi però saranno maggiormente dilatati. L’attaccante è finito nel mirino di due club di serie A.

Sono Hellas Verona ed Empoli a seguirlo con interesse e sembrano voler fare sul serio, facendo un’offerta al “Diavolo”. L’ex prodotto delle giovanili può così tornare a dire la sua nella corsa salvezza. Resta da capire la formula dell’affare. Se un nuovo prestito con diritto o obbligo di riscatto, oppure una cessione a titolo definitivo. Le prossime settimane aiuteranno a capire meglio il futuro del classe 2002.