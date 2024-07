Torna Mirante, colpo a sorpresa in Serie A

Il Milan non sarà l’ultimo club di Antonio Mirante che non ha intenzione di ritirarsi: in Serie A pensano ancora a lui.

Una carriera consumata in giro per l’Italia da parte di Antonio Mirante, portiere campano di una certa esperienza che ha vissuto la sua ultima avventura in serie A tra le fila del Milan. Periodo all’insegna del numero 3 per l’estremo difensore nato nella provincia di Napoli che ha vestito la maglia rossonera per tre anni scendendo in campo in tre partite di Serie A dove, tra l’altro, ha subito tre goal. Una curiosità per un calciatore con una discreta esperienza nel nostro calcio.

Il quarantunenne portiere cresciuto nella giovanili della Juventus si è svincolato dal Milan nel 2024, ma nonostante l’età sarebbe ancora alla ricerca di una nuova esperienza.

Dire che sarà l’ultima della sua carriera è certamente un azzardo visto che Mirante dimostra ancora oggi di avere tanta voglia di calcare il rettangolo di gioco. Ritorno in Serie A possibile per lui che – secondo alcune indiscrezioni – avrebbe già ricevuto l’interesse da parte di diversi club.

Calciomercato Serie A, riprendono Mirante: affare a sorpresa

Mirante ha debuttato tra i professionisti esattamente 20 anni, quando fu ceduto dalla Juve in prestito al Crotone in Serie B, e da quel giorno non si è praticamente più fermato. L’unica stagione dove non ha collezionato nemmeno un minuto in campo è stato proprio quando il Milan lo prese dalla Roma, era il 2021/22 e non fece nemmeno una presenza. Adesso è però tornato il momento di guardare al futuro per lui che potrebbe tornare al Parma o addirittura al Bologna.

Il classe 1983 ha vestito diverse maglie ma non è mai tornato due volte nello stesso club. Tuttavia, questa volta potrebbe fare un’eccezione e tornare in Emilia Romagna. Entrambi i club starebbero pensando a lui come terzo portiere, si tratta di un profilo perfetto per portare esperienza nello spogliatoio e per far crescere i colleghi più giovani.

Al Bologna, poi, tornerebbe anche a sentire l’aria dei grandi palcoscenici europei visto che in rossoblù giocherebbe anche la Champions League. Esperienza già fatta con la Roma ai tempi della stagione 2018/19 quando giocò due partite nell’Europa che conta. Discorso diverso per il Parma che invece – da club neopromosso – si augura una salvezza tranquilla. Al di là degli obiettivi, la volontà di Mirante sembra esclusivamente quella di giocare ancora, in quale competizione importa poco. Per l’addio al calcio giocato c’è ancora tempo.