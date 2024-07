Sorpasso decisivo: Bonaventura pronto a firmare in Serie A

Giacomo Bonaventura è pronto a firmare con un nuovo club di serie A, dopo il sorpasso decisivo alle rivali alla corsa per il centrocampista

Da quando Giacomo Bonaventura non ha rinnovato con la Fiorentina, sono iniziate le speculazioni su quella che potrebbe essere la nuova squadra del centrocampista. Il classe ’89 si è svincolato, un po’ a sorpresa, dai gigliati, al termine dell’ultima stagione, dove era stato sempre tra i protagonisti.

Nessuno si aspettava questo epilogo per un giocatore sempre sulla cresta dell’onda, capace ancora di numeri importanti e con una maglia da titolare pressocché fissa. Basti pensare che solo nell’ultimo campionato per lui sono arrivati 31 presenze e 8 gol, nonostante una carta d’identità non proprio verde. La sua duttilità ne fa un’arma preziosa per ogni allenatore che l’ha avuto. Se lo ricordano bene anche al Milan, dove è stato protagonista per sei anni, nonostante qualche brutto infortunio che l’ha costretto a restare ai box a lungo.

Bonaventura trova una nuova squadra: la sua carriera in serie A continua!

Dopo il mancato accordo con la Fiorentina, attualmente Jack è a tutti gli effetti uno degli svincolati di lusso, sebbene si stia allenando per farsi trovare pronto appena arriverà la chiamata giusta. Le proposte non gli mancano, sta solo riflettendo e scegliendo quella migliore per proseguire la sua carriera.

Il rinnovo automatico con la Fiorentina non è scattato per un soffio, non raggiungendo la quota del 70% delle gare disputate in stagione dai gigliati per almeno 45′. Un nuovo accordo tra le parti non è stato trovato e da qui l’addio.

Alla soglia dei 35 anni è probabilmente di fronte all’ultimo ciclo della sua avventura da calciatore e vuole fare la scelta giusta. Forse sembra essere arrivata, in quanto, un club è dato in pole rispetto a tutti gli altri. Ci riferiamo al Torino, in vantaggio sulla corsa a tre che nelle ultime settimane hanno riguardato il centrocampista. Oltre ai granata ci sono Genoa e Como che continuano a seguirlo con attenzione. La scelta del giocatore, in ogni caso, ricadrà sul progetto che più riuscirà a convincerlo.

Nonostante sia uno svincolato all’ex Milan non mancano di certo le pretendenti. Al momento i granata sembrano aver messo la freccia. Bonaventura si è lasciato convincere dal progetto di Vanoli, desideroso di continuare a fare bene dopo quanto mostrato al Venezia. Sono giorni bollenti, al di là del clima, per il futuro di Jack che entro qualche settimana prenderà la sua decisione definitiva. Il Torino può spuntarla.