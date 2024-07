Milan, addio con la clausola: perdita pesantissima

Nessuno è incedibile nel nuovo Milan di Paulo Fonseca: la potenziale perdita potrebbe costare caro ai rossoneri

Si continua a lavorare a Milanello allo scopo di mettere le basi di una stagione vincente. Nulla di più complicato, i pochi calciatori arrivati al centro sportivo rossonero non sono ancora al cento per cento e lo stesso Paulo Fonseca deve ancora capire come impostare i meccanismi del suo nuovo Milan.

Ma le premesse ci sono tutte, gli stessi calciatori sembrano convinti che l’arrivo del tecnico portoghese possa far scattare quella molla necessaria per mettersi alle spalle la passata stagione. Intanto, i dirigenti del Diavolo lavorano sul mercato su una serie di nomi; mentre altri continuano a essere presi in considerazione per un eventuale addio.

Tra questi, molti potranno partire a causa della clausola rescissoria presente nel loro contratto, la medesima che ha spinto Joshua Zirkzee dal Bologna al Manchester United, la prima vera e propria delusione di questo mercato rossonero.

Mercato Milan, possibile addio in estate per il top

Nessuno è incedibile in casa Milan, e in caso di arrivo di offerte importanti dall’estero tutti sono in discussione, persino i pezzi grossi della rosa. E tra questi non vi è soltanto Rafael Leao, che partirebbe per una cifra vicina ai 150 milioni di euro, ma anche altri calciatori rossoneri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la clausola di Bennacer di 50 milioni di euro sarà valida non solo a luglio, ma per tutto il mercato estivo. Ciò significa che un’eventuale offerta monstre potrebbe far vacillare uno dei calciatori rossoneri più importanti degli ultimi anni.

Non sono ancora arrivate offerte concrete, e lo stesso calciatore non avrebbe intenzione di partire alla volta di un campionato estero. Tuttavia, la presenza stessa di una clausola di quel tipo è serio motivo di preoccupazione da parte dei tifosi del Diavolo.

Bennacer – dopo una stagione di alti e bassi come quella scorsa – intende tornare ai livelli dell’anno dello Scudetto. Per farlo dovrà da un lato recuperare uno smalto che pare perduto, e dall’altro convincere tatticamente e tecnicamente lo stesso Fonseca.

Intanto, come si parla da diversi mesi a questa parte, su Bennacer continuano a esserci club di alto rango provenienti dalla Saudi Pro League, disposti a pagare la clausola rescissoria per strapparlo ai rossoneri. Vedremo cosa accadrà, di sicuro il Milan farà di tutto pur di non far partire l’algerino.