Doppio colpo Milan-Inter: pronti a giocare insieme

Per il club di serie A è pronto il doppio colpo sull’asse Milan-Inter: i due giocatori giocheranno insieme, coppia esplosiva in attacco

Giorni roventi con il calciomercato che impazza per le squadre di serie A, mentre sono iniziati un po’ ovunque i ritiri di preparazione in vista della nuova stagione. Le big stanno definendo i propri affari, incluse le operazioni di contorno per piazzare i vari giocatori in esubero e in uscita. Sono diversi i calciatori che lasceranno l’Inter e il Milan e tra questi ci sono due attaccanti che potrebbero presto ritrovarsi a vestire la stessa maglia.

Definito l’addio di Daniel Maldini, ritornato al Monza, per i rossoneri adesso è tempo di piazzare Lorenzo Colombo. L’ex prodotto del settore giovanile continua a piacere a diversi club del massimo campionato quanto non a convincere del tutto la dirigenza rossonera che è pronta a cederlo ancora una volta. Prima o poi andrà presa una decisione per il suo futuro, ed è probabile che questa volta la cessione avvenga a titolo definitivo.

Nuovi affari in serie A: il club fa la spesa a Milano, che coppia d’attacco!

Il classe 2002 piace tantissimo ad un club di serie A che sta rifondando tutta la rosa. Colombo, infatti, non è il solo che la squadra in questione sta cercando. La fumata bianca per lui è dietro l’angolo, insieme all’altro attaccante che può arrivare dall’Inter e dar vita così ad una coppia esplosiva nella lotta salvezza.

L’Empoli è vicinissimo ad ingaggiare i due bomber. Oltre all’ex Monza, infatti, piace tantissimo anche Sebastiano Esposito, in arrivo dall’Inter. Si tratterebbe di una nuova coppia per l’attacco toscano che sta cambiando parecchio. Il prodotto del settore giovanile nerazzurro è un classe 2002 proprio come Colombo e, al pari di quest’ultimo, ha vissuto la sua carriera in prestito, l’ultimo anno alla Sampdoria.

Il doppio colpo sull’asse Milan-Inter porterebbe una nuova coppia, fresca e giovane, con un mix potenzialmente esplosivo, al club di Fabrizio Corsi nella speranza di una salvezza meno sofferta di quella dell’ultima stagione.

Il giornalista Riccardo Trevisani ha promosso queste due operazioni di mercato attraverso un’intervista a “Cronache di Spogliatoio”: “Confermo che entrambi piacciono all’Empoli. Sono due calciatori che prenderei e farei giocare insieme perché hanno caratteristiche tecniche che si sposano l’un con l’altro”. Il nuovo attacco dell’Empoli sarà così formato? Nei prossimi giorni ne sapremo di più.